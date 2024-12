Is it true that … shampoo is a scam, because hair washes itself?

“O shampoo definitivamente não é uma farsa”, diz Neil Harvey, presidente do Instituto de Tricologistas.

Ele é cético em relação à ideia, defendida pelo movimento “no poo”, de que o cabelo pode se lavar sozinho e de que usar um produto para limpá-lo o torna menos saudável. Na verdade, ele afirma que o couro cabeludo (com as suas dezenas de milhares de folículos e glândulas sebáceas) precisa de tanta atenção (se não mais) do que outras áreas do corpo.

“Imagine o que aconteceria se você parasse de lavar as axilas: provavelmente você teria suor e acúmulo de sujeira, o que teria um cheiro terrível”, diz Harvey. “Haveria uma proliferação de bactérias e leveduras, à medida que prosperam em ambientes oleosos”.

Por que algumas pessoas afirmam que seus cabelos ficam mais brilhantes depois de algumas semanas sem shampoo? “Se alguém usa um xampu forte e depois para, a oleosidade natural das glândulas sebáceas do couro cabeludo revestirá mais o cabelo. Queremos um pouco disso (protege o cabelo e dá brilho), mas com o tempo vai acumulando e ficando desagradável.”

Shampoos fortes incluem aqueles que contêm porcentagens mais altas de ingredientes como lauril sulfato de sódio, cloreto de sódio ou perfume. “Eles podem arrancar o cabelo e causar irritação, enquanto aqueles com maiores concentrações de ingredientes naturais, como óleos essenciais, são mais suaves”, diz Harvey. Outros shampoos a serem evitados incluem aqueles que prometem fazer o cabelo “parecer” e “parecer” mais saudável, em vez de “ser” mais saudável.

Quanto à frequência com que você deve ensaboar, depende do tipo de couro cabeludo, da textura do cabelo e da preferência pessoal. “Para algumas pessoas, lavar com muita frequência pode causar danos ao cabelo e couro cabeludo seco e com coceira”, diz ela. “Para outros, não lavar o suficiente pode fazer com que o cabelo pareça oleoso e sem vida e criar um microbioma prejudicial à saúde do couro cabeludo, o ecossistema de bactérias que protege o couro cabeludo e o cabelo”.