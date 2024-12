Isak and Joelinton help Newcastle overwhelm feeble Manchester United

O Manchester United está se aproximando da zona de rebaixamento sob o comando de Ruben Amorim, técnico que assumiu o cargo em 11 de novembro e se esqueceu de embalar o “rebote” que muitas vezes é dado a um empregador após demitir o último jogador.

Esta foi a quarta derrota consecutiva do United em todas as competições e a primeira vez que perdeu três jogos consecutivos em casa no campeonato desde 1978-79. Ao fim de 11 jogos, o registo do treinador português é de seis derrotas, quatro vitórias e um empate. Pare na tabela e o United está na 14ª colocação com 22 pontos. Não é à toa que Amorim admitiu mais tarde que o rebaixamento é uma ameaça e que “nosso clube precisa de um choque”.

Mais uma vez, a formação 3-4-3 falhou e a expulsão de Joshua Zirkzee após meia hora é um claro emblema da desordem do United. Outra foi a volta de Marcus Rashford ao time depois que o atacante disse que queria um “novo desafio”; Se puder, entenda o pensamento do treinador principal sobre isso. Amorim continua dizendo que tem que seguir sua “ideia” até o fim, mas será uma loucura se o time perder repetidamente e os jogadores ficarem ainda mais desencantados.

Há uma boa razão pela qual o Chelsea de Antonio Conte de 2016-17 é o único três zagueiros campeões da era da Premier League e é porque o sistema não é proativo e pode ser invadido no meio-campo, como foi o caso do United aqui. Três minutos e 30 segundos foram suficientes para Amorim baixar a cabeça. Fluente do Newcastle, amador do United que, apesar de contar com Matthijs de Ligt, Harry Maguire e Lisandro Martínez alinhados, ainda permitiu que Alexander Isak subisse na frente da baliza de André Onana e finalizasse de cabeça.

Maguire e Martinez foram os principais culpados, já que o sueco em boa forma os separou para marcar o oitavo gol nos últimos sete jogos. Os homens de Amorim já pareciam um XI do pub que havia entrado cambaleando no parque local no meio de uma agradável época festiva. Noussair Mazraoui foi o próximo tolo, já que a velocidade estonteante de Anthony Gordon deixou o lateral-direito para trás, antes que o extremo do Newcastle atingisse Joelinton, cujo radar errou.

Amorim, novamente, ficou ainda mais chateado quando, mais uma vez, o time de Eddie Howe marcou com tranquilidade. Isso aconteceu graças a um meio-campo do United que era manteiga quente para a faca em brasa do Newcastle. Gordon teve a posse de bola, levantou a bola e Joelinton fez o infeliz Martinez parecer um colegial ao se levantar e cabecear no segundo.

Amorim foi o culpado pelos grandes buracos, pois, sem Manuel Ugarte e Bruno Fernandes, evitou as pernas de Kobbie Mainoo, de 19 anos, para mandar Casemiro e Christian Eriksen, de 64 anos, para a luta contra o musculoso Newcastle. trio. de Joelinton, Sandro Tonali e Bruno Guimarães.

Harry Maguire (à esquerda) coça a cabeça, incrédulo, em Old Trafford. Fotografia: Phil Noble/Reuters

Os torcedores visitantes ficaram maravilhados, provocando seus anfitriões com a frase matadora do Sloop John B dos Beach Boys – “esta é a melhor viagem que já fiz” – e, logo, ficaram em êxtase ainda maior. O remate de Tonali resultou num canto e o lançamento de Kieran Trippier esteve perto de vencer Onana, tal como tinha acontecido desde o lance de bola parada na derrota por 2-0 para o Wolves no Boxing Day. A sequência também ameaçou, mas não tanto quanto Tonali, que acertou a trave momentos depois.

Como Amorim e sua equipe poderiam se sentir ainda pior? Quando o jogador de 39 anos decidiu, aos 32 minutos, que a sua escolha era tão péssima que Zirkzee deveria ser substituído por Mainoo. Ele ficou ao lado de Casemiro e Eriksen assumiu o lugar do humilhado holandês. Depois de Zirkzee trotar pelo túnel (ele voltou), a única esperança do United era que o Newcastle o revelasse: Fabian Schär tentou, passando a bola direto para Mainoo, cujo passe encontrou Casemiro, mas seu cruzamento não encontrou ninguém. O United voltou aos piores 45 minutos do breve mandato de Amorim, e o segundo tempo foi um teste para todos os treinadores: poderia Howe manter a excelência de sua equipe ou Amorim poderia ressurgir?

Rasmus Højlund ganhou um canto, o primeiro do United, aos 51 minutos, mas o remate de Eriksen foi tão eficaz como o cruzamento de Casemiro de fora da chuteira, depois de esta ter sido quebrada. Ainda assim, mais brilhante por parte dos anfitriões. Um remate de Amad Diallo foi repelido e o United rematou, exercendo o controlo, numa fase que culminou com um mergulho de cabeça de Maguire, que acertou no poste direito de Martin Dubravka.

De repente, Old Trafford tornou-se um caldeirão e o vigor do United deu aos fiéis algo em que acreditar. Amorim apresentou Leny Yoro e Alejandro Garnacho no lugar de Martínez e Casemiro, deixando Rashford ainda como espectador, com Maguire assumindo a braçadeira. Yoro cabeceou ao lado e avançou Antony para De Ligt. Mas resumindo: não há pressão ou ameaça em relação ao United. Amorim monitora uma queda.

Esta foi a segunda vitória do Newcastle na liga desde 1972 e a primeira em 11 anos. Isak disse: “É uma sensação ótima, já faz muito tempo que não vencemos aqui – a maneira perfeita de terminar este ano.”