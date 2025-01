Israel introduces e-visa for Indian tourists

O Ministério do Turismo de Israel (IMOT) tem o prazer de anunciar o lançamento de um revolucionário sistema de visto eletrônico para viajantes indianos, a partir de 1º de janeiro de 2025. Esta solução digital avançada visa simplificar o processo de solicitação de visto, tornando-o mais rápido e eficiente para Cidadãos Indianos. A introdução do sistema e-Visa marca um marco importante nos esforços de Israel para melhorar a acessibilidade ao turismo e fortalecer a sua relação com a Índia.

A nova plataforma e-Visa permite que os turistas indianos enviem os seus pedidos de visto totalmente online, eliminando a necessidade de procedimentos físicos. Este serviço digital oferece uma experiência amigável, proporcionando um método mais rápido e conveniente para solicitar um visto de qualquer lugar, a qualquer hora. O processo de solicitação do visto eletrônico foi projetado com simplicidade em mente, apresentando requisitos de documentação simplificados, facilitando a visita de viajantes individuais a Israel.

Este novo sistema está totalmente integrado ao sistema de Autorização de Viagem de Entrada (ETA) de Israel, garantindo processamento contínuo e aprovação oportuna. Embora o serviço de visto eletrónico seja atualmente aplicado a turistas individuais, os pedidos de visto de grupo continuarão a ser processados ​​através dos canais tradicionais. As inscrições podem ser enviadas através do portal oficial do governo em www.gov.il/en/departments/topics/eta-il/govil-landing-page.

Esta iniciativa destaca o compromisso de Israel em fortalecer os seus laços turísticos com a Índia, reflectindo a importância crescente do mercado indiano para o sector do turismo de Israel. A introdução deste sistema de e-Visa está alinhada com os esforços contínuos de Israel para melhorar a experiência de viagem dos visitantes internacionais e melhorar a eficiência nos procedimentos de entrada no país.

Ao lançar esta plataforma inovadora de vistos eletrónicos, Israel continua a dar prioridade à acessibilidade para os turistas indianos, proporcionando uma experiência de visto sem esforço, ao mesmo tempo que mantém elevados padrões de segurança.