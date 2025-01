‘It is impossible to outrun them’: how drones transformed war in Ukraine

denys, um soldado da brigada Khyzhak da Ucrânia, descreve um novo tipo de guerra. Parado em uma oficina de quartel com pilhas de drones ucranianos básicos com visão em primeira pessoa (FPV) atrás dele, ele diz simplesmente: “Há menos tiroteios porque há mais combates com drones”.

As linhas da frente que antes eram separadas por um tiro são agora uma zona de matança com vários quilómetros de profundidade, à medida que esquadrões de drones russos e ucranianos, escondidos entre uma a três milhas atrás da linha da frente, atacam as forças de outros com simples ataques aéreos. “Em 2022, ainda corríamos por entre as árvores com metralhadoras”, diz Denys, quase melancolicamente.

Outro membro da brigada, Dima, cujo indicativo é Khimik (o químico), mostra um exemplo com um vídeo em seu telefone. Como um drone FPV explode com o impacto, o vídeo termina abruptamente com um flash de ruído branco, e as consequências da explosão são invisíveis, como em muitos vídeos postados online pelos militares ucranianos e russos.

Um soldado russo, a vários quilómetros de distância, foi visto observando do último andar do edifício. Embora os drones FPV sejam relativamente abundantes, a brigada Khyzhak (principalmente policiais que se voluntariaram para lutar) tenta usá-los com moderação e paciência; O filme mostra o drone pairando e se reajustando enquanto seu piloto tenta encontrar o ângulo certo para atacar. “É como o trabalho de um atirador de elite”, diz Khimik.

Não há escassez de artilharia ou morteiros na guerra ucraniana, mas o quadricóptero FPV de sete polegadas, capaz de transportar um quilograma de explosivo e operado com óculos de proteção e um controlador portátil, tornou-se onipresente. Nas palavras de Samuel Bendett, especialista em drones do Center for Naval Analysis, a arma deixou de ser “uma novidade em 2022 para se tornar uma das armas preferidas em 2023, passando a cobrir todo o espaço tático”.

‘Khimik’ durante um vôo de teste. Fotografia: Julia Kochetova/The Guardian

Os ataques individuais de pacientes não são a única tática, à medida que seu uso evolui. À medida que os números aumentam, ataques simples de enxame são frequentemente implementados. Denys descreve “um bombardeio de artilharia de drones” contra uma posição russa perto da cidade de Toretsk, na frente oriental de Donbass. “Lançamos 1,5 kg de explosivos a cada oito minutos durante três horas; no final eles foram removidos”.

O zumbido inexplicável de um pequeno drone próximo à frente aterroriza. Oleksii, um soldado de infantaria que treina perto de Sumy, diz: “É impossível escapar deles; eles devem ser abatidos.” Oleksii, que era açougueiro perto de Kherson, no sul, antes de ser convocado, lembra-se de um momento em que quase foi morto por um drone. “Começou a descer; Eu comecei a correr. “Aí tropecei em um galho e o drone seguiu direto, onde eu deveria estar.”

Os pequenos drones FPV viajam a cerca de 60 km/h, mais rápido que a velocidade máxima de Usain Bolt, de 27,8 mph. Eles forçam os veículos blindados a circular rapidamente de e para a linha de frente, transportando tropas ou vítimas, e as câmeras térmicas permitem que operem com a mesma eficácia à noite. “A capacidade de atacar foi democratizada, a tal ponto que nada pode ser seguro no campo de batalha”, diz Bendett.

A vida útil da bateria limita o tempo de voo, embora um drone FPV kamikaze com bom tempo possa viajar até 20 km. Mas uma prioridade é poupar dinheiro através da utilização de aviões bombardeiros não tripulados, de modo que um raio operacional efectivo se aproxime dos 5 km.

Um drone FPV é um dos dois tipos dominantes no campo de batalha. Os outros são quadricópteros comerciais Mavic fabricados por uma empresa chinesa, DJI. Mas o FPV é mais simples e foi projetado na Ucrânia (ou na Rússia), embora, como diz Denys, muitos dos componentes ainda venham da China, teoricamente alinhados com o invasor. “Empresa ucraniana, elementos chineses”, reconhece o soldado, embora estejam a ser feitos esforços para obter componentes de outros locais.

As modificações finais nos drones são feitas nas oficinas da brigada. Fotografia: Julia Kochetova/The Guardian

Os ucranianos descrevem o seu esforço com drones como uma iniciativa da sociedade civil, inicialmente organizada e financiada fora do Estado, com soldados, seus amigos e familiares pagando pela aeronave através de angariação de fundos. Não é incomum que ucranianos que vivem a quilômetros da frente montem parcialmente drones em salas de estar e garagens. Eles são entregues em oficinas de brigada, como o Quartel da Brigada Khyzhak, perto de Lyman, onde as modificações finais são feitas.

O equilíbrio, no entanto, tem mudado. O Ministério da Defesa da Ucrânia aumentou a oferta, informando que entregou 1,1 milhão de drones FPV unidirecionais em meados de dezembro, bem como 100 mil embarcações mais sofisticadas. A Rússia, entretanto, forneceu “entre 1,2 e 1,4 milhões”, segundo Bendett, pelo que há “uma espécie de paridade nos números”, mesmo tendo em conta a maior dimensão do invasor. Tecnologicamente, há pouca diferença entre as partes, pois cada uma copia rapidamente a outra.

Aprender a voar está envolvido. São necessárias, diz Khimik, “70 horas no simulador e 70 horas com um drone”. Os cursos são ministrados em Kiev e em outros lugares, embora um britânico que vive em Kiev descreva o esforço de aprendizagem como um desafio. Mesmo depois de uma semana de prática, ainda é difícil seguir um veículo numa estrada de terra, diz ele, embora milhares de soldados ucranianos não tenham outra escolha senão dominar os controlos numa guerra onde pequenos drones representam a maior parte do poder aéreo mundial. linha do país. .

Serhii Sternenko, um ativista ucraniano, é um dos blogueiros mais populares do país, com 2 milhões de assinantes em seu canal no YouTube. Agora, grande parte do seu esforço está direccionado para a angariação de fundos para fornecer drones FPV às tropas ucranianas – “Ajudei a comprar 120.000 drones FPV até agora, 100.000 no ano passado” – e para o desenvolvimento de novos tipos de drones. “Sempre odiei física na escola, agora estou aprendendo engenharia e estou feliz em fazer isso”, diz Sternenko, que se formou em direito.

O blogueiro diz que o progresso no desenvolvimento de drones FPV não poderia ter acontecido sem esforços como o dele. “Nossos drones são usados ​​em todas as direções e fornecê-los é um processo muito menos burocrático”, diz ele, acrescentando que pode ajudar os drones a chegar a qualquer unidade dentro de 24 a 48 horas. Sternenko, um crítico ferrenho dos fracassos militares, foi brevemente colocado numa lista de procurados em Novembro por alegadamente ignorar uma convocação de recrutamento, embora a disputa tenha sido resolvida depois de se ter reunido com o próprio comandante-em-chefe militar, Oleksandr Syrskyi, no mês seguinte.

Serhii Sternenko, um blogueiro ucraniano, incentiva a arrecadação de fundos para drones FPV. Fotografia: Julia Kochetova/The Guardian

Ainda bem, uma vez que o esforço dos drones continua a ser fundamental para o esforço de guerra da Ucrânia, mesmo que, como observa Sternenko, “os principais comandantes militares da Ucrânia por vezes não aceitem bem as críticas objectivas”. Sternenko está intimamente envolvido nos esforços para usar drones FPV como uma forma barata de defesa aérea que elimina embarcações de ataque russas muito mais sofisticadas.

Os pilotos ucranianos de FPV conseguiram abater os drones russos Orlan e Lancet em altitudes mais elevadas durante vários meses, reduzindo as capacidades de reconhecimento de longo alcance do invasor, como vários vídeos lançado por Sternenko mostrar. “A defesa aérea é muito cara: um único ataque pode custar entre US$ 100 mil e US$ 1 milhão, mas um drone pode custar apenas algumas centenas de dólares”, diz ele.

Cada vez mais, a atenção está focada no desenvolvimento de drones FPV que possam abater helicópteros russos de forma confiável (dois ataques foram reivindicados no verão) e grandes drones Shaheed, que exigiriam um drone que pudesse voar a mais de 160 km/h a mais de 10.000 pés. Um desafio específico, observa Sternenko, é como um pequeno drone pode lidar com a turbulência produzida por um Shaheed de fabricação russa enquanto voa pelo país, pegando seu telefone para mostrar como um drone FPV lutou para atingir seu alvo.

Fala-se de uma melhor utilização da inteligência artificial para pilotagem e definição de alvos em 2025, e do desenvolvimento de drones terrestres ou “não voadores”. Mas a escala de produção, bem como as melhorias incrementais no alcance e no design, provavelmente dominarão se a guerra continuar. O bloqueio, embora seja sempre uma ameaça, consome muita energia e é difícil de manter, uma vez que a guerra electrónica exige o envio de sinais mais fortes e perturbadores.

Com Donald Trump a ocupar em breve a Casa Branca, entre preocupações de que possa impedir as doações de armas dos EUA à Ucrânia, a tecnologia local deverá tornar-se ainda mais importante para Kiev. “A Ucrânia está a lutar contra um país enorme, com uma população várias vezes maior”, diz Sternenko. “É por isso que pedimos mais armas e mais tecnologia, porque não se pode lutar simplesmente com as pessoas. Os drones mostram que podemos ser muito mais eficientes.”