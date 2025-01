‘It makes you feel like a kid again’: snowed in at Britain’s highest pub

“Você quer uma chance?” pergunta Katy Sherrington, de Durham, oferecendo-lhe um pequeno copo com um líquido rosa. Ninguém vai a lugar nenhum agora, então seria rude não aceitar.

Na noite de sábado, no Tan Hill Inn, o pub mais alto da Grã-Bretanha, neva e a multidão de cerca de 30 pessoas sabe que provavelmente ficará presa aqui por alguns dias. Por todo o lado, no extremo norte de North Yorkshire, as bebidas correm e os amigos são feitos.

Alertas de neve estão em vigor em grande parte do Reino Unido, e o Met Office aconselhou o público a fazer apenas as viagens necessárias, com estradas fechadas, cancelamentos de trens e voos e comunidades rurais isoladas.

Isso é algo a que a equipe do Tan Hill Inn, que fica a 528 metros (1.732 pés) acima do nível do mar, está acostumada. O pub tem uma história do que as pessoas chamam de “queda de neve”: em 2021, 61 frequentadores que vieram ver uma banda tributo ao Oasis ficaram presos por três dias.

Esperando sábado à noite pela chegada da tempestade de neve. Fotografia: Gary Calton/The Observer

Então a equipe está bem preparada. A eletricidade vem de um gerador e há comida suficiente para cerca de um mês, “mas esperemos que não chegue a esse ponto”, diz Nicole Hayes, uma das funcionárias do bar, que conduziu várias entrevistas telefónicas com meios de comunicação locais e nacionais. . A mídia às vésperas do alerta meteorológico, tal é a reputação do pub.

No início da noite, sua colega Elle Applegarth olhou ansiosamente pela janela, esperando que ainda fosse possível sair para poder ir para casa e ver seu cachorro, Banana.

Correu a notícia de que as barreiras de neve na vizinha A66 fechariam às 22h30, o que significava que quem quisesse sair teria que tentar muito em breve ou provavelmente ficaria preso aqui por alguns dias, pois havia previsão de neve. só vai piorar.

“Trabalho aqui há cerca de um ano e nunca nevou para mim”, diz ele. “Eu realmente quero, mas não hoje. Tenho um spa reservado amanhã e não quero perder.”

Junto com um dos chefs do pub, ele consegue ir embora, mas serão os últimos por muito tempo.

O Tan Hill Inn, a 528 metros (1.732 pés) acima do nível do mar, é o pub mais alto do Reino Unido. Fotografia: Gary Calton/The Observer

Winnie Hadi e Danny Murray, de Hull, vieram passar a noite, mas logo perceberam que uma noite provavelmente se transformaria em pelo menos duas.

“Isso aumenta a aventura”, diz Murray. “Isso faz você se sentir como uma criança novamente. “Eu sinto que estou brincando com a escola.”

Hadi, que trabalha no setor habitacional do conselho local, ri e diz que talvez precise ligar para o chefe para dizer: “Não posso ir trabalhar, sinto muito. É um ato de Deus.”

A uma mesa de distância, dois casais Selby estão jogando cartas; o vencedor decide o próximo destino de férias. Na sala ao lado, os grupos jogam jogos de tabuleiro; em outro, um garotinho executa uma dança improvisada ao som de Wrecking Ball, de Miley Cyrus, pelo que parece ser a enésima vez, diante de um grupo reunido, em vez de um ato de tributo ao Rag’n’Bone Man que estava programado para acontecer. . mas ele não teve sucesso.

Mas embora alguns tenham sido pegos de surpresa, há aqueles que vieram aqui especificamente para ficarem cobertos de neve.

“Há anos que tento fazer um evento de neve, mas ninguém queria vir comigo”, diz Sherrington. Ela conseguiu cinco amigos para se juntarem a ela e eles estão de ótimo humor, brincando com um grupo de homens na mesa ao lado.

Bree Davie, centro, com sua família. Fotografia: Gary Calton/The Observer

Na sala ao lado, tentando comer pudins de Yorkshire maiores que pratos, estão Phil e Deb Breward, retornando de uma viagem muito necessária de duas semanas pela Escócia em seu trailer vermelho, depois de um ano difícil que incluiu a morte de Deb. mãe.

“Estávamos dirigindo pela Escócia, perseguindo a neve”, diz Phil. “Passamos um pouco pelo ano novo, mas quase desistimos e estávamos voltando para Nottingham quando decidimos ligar para cá.”

Numa viagem semelhante, mas com muito mais pela frente, estão Naomi e Paul Wright, da cidade de Katherine, perto de Darwin, na Austrália, na sua primeira viagem ao Reino Unido em 26 anos para visitar a irmã de Naomi. Eles queriam ver neve, mas era uma questão de “ter cuidado com o que desejam”, disse ele.

“Eu disse que isto nunca aconteceria nem num milhão de anos”, diz a irmã de Naomi, Bree Davie, originária da Austrália, mas que agora vive no sul de Londres.

Eles estão reformulando seus planos quando o telefone de Davie é ligado. “[The car hire manager] “Ele apenas me mandou uma mensagem perguntando a que horas deixaríamos o carro amanhã”, diz ele. Eles não têm certeza de como dar a notícia.

Uma camada de neve cobriu North Yorkshire na manhã de domingo e grandes montes de neve varridos pelo vento já estão se formando. Um casal de jovens consegue chegar em um 4×4, verificando as estradas em busca de alguém que esteja preso.

Pessoas (incluindo alguém vestido como Tan Hill Ted) se aventuram fora do pub no domingo. Fotografia: Gary Calton/The Observer

Apesar de terem experiência em dirigir na neve e no melhor tipo de veículo para o clima, eles também ficam presos momentaneamente e precisam de um esforço em grupo com um trailer e algumas pistas para ajudá-los a voltar a andar.

Enquanto as pessoas enfrentam a nevasca, são feitos bonecos de neve, trazidos trenós para as crianças e, num momento especialmente estranho, alguém veste uma fantasia de ursinho de pelúcia.

Lá dentro, o pub ressoa com risadas, hora após hora. Vínculos são formados, números de telefone são trocados.

Paul Wright bebe um copo de cidra perto do fogo: “Eu não poderia estar em um lugar mais feliz agora.”