ITA airways resumes flights to Libya's Tripoli after 10-year gap

A italiana ITA Airways retomou os voos diretos para Trípoli, na Líbia, no domingo, a primeira companhia aérea de um grande país da Europa Ocidental a fazê-lo após um hiato de 10 anos devido à guerra civil no país do Norte de África, a ITA e o Ministro dos Transportes de Trípoli.

A ITA disse que iria operar dois voos diretos por semana do aeroporto Fiumicino, em Roma, para o aeroporto Mitiga, em Trípoli.

“Estamos orgulhosos de inaugurar hoje o nosso primeiro voo comercial direto entre Trípoli e Roma Fiumicino, fortalecendo os laços comerciais e culturais entre a Líbia e a Itália em apoio às relações bilaterais entre os dois países”, disse Andrea Benassi, diretor-geral da ITA, em comunicado. . .

Muitas companhias aéreas internacionais suspenderam voos de entrada e saída da Líbia desde a guerra civil de 2014, que gerou duas administrações rivais no leste e no oeste, após a revolta apoiada pela NATO que derrubou Muammar Gaddafi em 2011. Algumas companhias aéreas retomaram os voos para a Líbia depois de a segurança ter sido restaurada. quando os principais combates cessaram com um cessar-fogo em 2020. Mas os esforços para acabar com a crise política falharam e, por vezes, As facções envolvem-se em confrontos armados e competem pelo controlo dos recursos económicos.

A União Europeia continua a proibir a entrada da aviação civil líbia no seu espaço aéreo

O Ministro dos Transportes do Governo de Unidade Nacional, Mohamed al-Shahoubi, afirmou que a retomada dos voos da ITA entre Trípoli e Roma confirma “a segurança do nosso espaço aéreo e a elegibilidade dos aeroportos líbios”.

Shahoubi disse numa cerimónia que marcou a chegada do voo da ITA a Mitiga que Trípoli está disposta a “conceder direitos de transporte adicionais à ITA para ligar os aeroportos da Líbia a outros destinos nos países da União Europeia”.

A Líbia espera o regresso da Royal Air Maroc, Qatar Airways e Saudi Airlines no primeiro semestre de 2025, acrescentou Shahoubi.

Acrescentou que as companhias aéreas da Tunísia, Egipto, Malta, Turquia e Jordânia já retomaram os voos directos com a Líbia. Ivan Bassato, diretor de aviação dos aeroportos de Roma, disse que a rota da Líbia é uma ponte estratégica entre os dois países.

Os voos reforçariam “o posicionamento do nosso hub para apoiar a conectividade de África, um continente que em 2024 atingiu um nível recorde, ultrapassando o limite de 2 milhões de passageiros de e para Roma, 38 por cento mais que no ano anterior”.