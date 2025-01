ITC Hotels debuts on D-Street; shares list at INR 188 on BSE at INR 39,000 crore market cap

Os hotéis ITC serão listados em 29 de janeiro como parte do ITC Demerger “/>

A ITC Hotels estreou no mercado na quarta -feira, com as ações de Rs 188 na BSE e 180 Rs 180 na NSE, alcançando uma capitalização de mercado de aproximadamente 39.000 milhões de rúpias, beneficiando 37 acionistas da ITC da ITC. As ações atingiram o circuito inferior a 5% em Rs 178,60 logo após a lista devido à vitória.

O preço da lista caiu abaixo das expectativas anteriores da sessão especial de descoberta de preços de 6 de janeiro, que avaliou as ações em aproximadamente Rs 260 em NIFTY e Rs 270 nos índices da EEB.

O custo total de aquisição de 100 ações da ITC Hotels é de Rs 54.040 para os acionistas da ITC.

O contrato da Demerger mantém a propriedade de 40% da ITC na nova entidade do hotel, enquanto distribui os 60% restantes aos acionistas com uma proporção de 10: 1.

De acordo com Akriti Mehrotra, analista de pesquisa da Stoxbox, os acionistas que receberam ações da ITC Hotels devem considerá -los mantê -los para horizontes de investimento de médio e longo prazo.

Operando 140 hotéis em mais de 90 locais, a ITC Hotels se destaca como um participante de destaque no setor de hospitalidade da Índia, gerenciando seis marcas: hotéis ITC, mtions, Welceshotel, Storii, Fortune e Welcomitage.

“Trabalhando no segmento de luxo de média escala, a ITC Hotels está pronta para capitalizar a crescente demanda turística. A empresa registrou um crescimento de 12% na renda no segundo trimestre de 25, e a margem EBITDA expandiu -se em 70 pontos com base em uma maior revisão de revistas, operacional Alavancagem, alavancagem operacional e gerenciamento estratégico de custos “, disse Mehrotra ao ET.

A empresa antecipa o crescimento sustentado impulsionado pelo aumento da demanda, planos limitados de fornecimento e expansão que incluem 28 novos hotéis dentro de 24 meses, apontando para mais de 200 propriedades em cinco anos. Essa estratégia de crescimento usa um modelo de luz de ativos, que suporta o crescimento da renda a longo prazo e melhoria da margem.

A taxa média de quarto da empresa aumentou de Rs 7.900 no ano fiscal 19 para Rs 12.000, enquanto as receitas da sala disponíveis aumentaram de 5.200 Rs para Rs 8.200 entre o ano fiscal 19 e o ano fiscal 200.

A distribuição de renda do EF24 mostra 52% das vendas de quartos, 40% dos alimentos e bebidas e outros serviços representam o saldo.

Os valores mobiliários da SBI sugerem que o preço temporário diminui as oportunidades atuais, para que os investidores de varejo/HNI adquiram ações nesse negócio de qualidade para investimentos a longo prazo.

“Olhando para o robusto tubo de adição de adição para hotéis ITC e um forte cola da indústria, acreditamos que a ITC Hotels Ltd tem o potencial de superar a ITC Ltd por um período de médio e longo prazo. No curto prazo, existe a possibilidade de que poucos Os acionistas (especialmente os ETFs) podem ter que deixar a ITC Hotels Ltd e isso pode criar pressão sobre o preço das ações “, disse o corretor.