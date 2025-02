ITDC Sees 46% growth, reports INR 155.14 cr revenue

A India Tourism Development Corporation (ITDC), uma empresa do setor público sob o Ministério do Turismo, Governo da Índia, anunciou seus resultados financeiros para o terceiro trimestre do ano fiscal de 2024-25. No terceiro trimestre, a ITDC registrou uma receita total de INR 155,14 milhões de rúpias, com lucros antes dos impostos (PBT) em INR 30,50 milhões de lucros e lucros após impostos (PAT) em 21 milhões de rúpias. Os resultados refletem o crescimento constante, impulsionado por iniciativas estratégicas do ITDC destinadas a fortalecer a organização de infraestrutura, qualidade de serviço e desenvolvimento de negócios.

A receita total do período de abril a dezembro de 2024 atingiu o INR 401,60 milhões de rúpias, enquanto o PAT no mesmo período estava em INR 57,59 milhões de rúpias. Esse sólido desempenho financeiro está alinhado com a ênfase do orçamento da União no turismo como um importante contribuinte para o emprego e o crescimento econômico na Índia.

Syrem (IAS), diretor administrativo da IDC, comentou: “Os fortes resultados do terceiro trimestre do ITDC refletem nossos esforços contínuos para fortalecer a infraestrutura, melhorar a qualidade do serviço e expandir as oportunidades de negócios. Com o orçamento da União que reforça o turismo como um principal fator de emprego e crescimento econômico, estamos comprometidos em tirar proveito disso e alinhar -se com a visão do governo. O ITDC se aventurou nas novas linhas de produtos, instalamos recentemente campos de luxo em Mahakumbh 20 em andamento em Prayagraj.

Lokesh Kumar Aggarwal, diretor financeiro e diretor financeiro da ITDC, acrescentou: “Nosso desempenho do terceiro quarto destaca a forte resistência financeira do ITDC e o compromisso contínuo com a excelência operacional. O ITDC está pronto para acelerar sua expansão, forjando associações estratégicas também. Focamos em otimizar a alocação de recursos e melhorar a eficiência em nossa hospitalidade, viagens, turismo, gerenciamento de eventos e desenvolvimento de habilidades SBUS.

Com um maior apoio do governo ao turismo dirigido pelo turismo, o ITDC está bem posicionado para contribuir significativamente para o progresso econômico do país, promover a inovação em hospitalidade e oferecer experiências de viagem excepcionais.