Rajnish Kumar (à esquerda) e Aloke Bajpai, co -fundadores de Ixigo.

A Le Travennes Technology, empresa controladora do principal agregador de linha Ixigo, relatou um crescimento sem precedentes no terceiro trimestre do ano fiscal de 2015. A empresa alcançou seu valor bruto de transação (GTV), renda e ganhos mais altos, os lucros mais altos, o Renda e lucros antes dos impostos (PBT), consolidando sua posição como um jogador dominante no espaço de viagem on -line indiano.

Para o terceiro trimestre do EF25, o ixigo registrou um aumento de 48 % -em um ano (ano -ano) na GTV para INR 4036,3 milhões de rúpias, apoiadas por um crescimento de 42 % no ano em ano nas receitas de operações, que alcançam 241,8 milhões de 241,8 milhões de 241,8 milhões de 241,8. A empresa também relatou um aumento de 36 % no EBITDA para INR 26,6 milhões de rúpias e um aumento de 46 % no ano -ano em PBT, agora em INR 23,3 milhões de rúpias.

As reservas de trem, voo e ônibus promoveram o desempenho notável da empresa. Enquanto o Trem GTV cresceu 27 % -em um ano, o Flight and Bus GTV aumentou 73 % e 63 % no ano em ano, respectivamente. As receitas das operações aumentaram para INR 241,8 milhões de rúpias, em comparação com a INR 170,5 milhões de rúpias no terceiro trimestre do EF24, marcando um aumento robusto de 42 %. O Ixigo manteve uma forte margem de EBITDA de ajuste de dois dígitos de mais de 10 %, com lucros após impostos em INR 15,5 milhões de rúpias.

A trajetória de crescimento da Ixigo foi reforçada por novos lançamentos e campanhas criativas destinadas a melhorar a conveniência e o comprometimento do usuário.

Ao marcar um novo marco, o Ixigo entrou no segmento de entrega de alimentos de trens, adquirindo uma participação de 51 % na Zoop Web Services Private Limited para INR 12,54 milhões de rúpias. A Zoop, um participante importante no mercado de entrega de trem, opera em 192 estações ferroviárias e está associado a cerca de 400 restaurantes em toda a Índia. A aquisição permitirá que a Ixigo ofereça uma experiência gastronômica aprimorada para os viajantes de trem, integrando a experiência da Zoop com a plataforma robusta da Ixigo.

Ao comentar sobre os resultados, Rajnish Kumar, o co-cimento do grupo e Aloke Bajpai, CEO do Grupo Ixigo, disse: “O terceiro trimestre do ano fiscal de 2015 foi o nosso melhor trimestre até agora. Com os lucros da participação de mercado em todas as verticais, alcançamos números recordes que dobram nosso EBITDA para o ano em comparação com o ano fiscal de 2014. Nosso foco na inovação, características centralizadas do cliente e ferramentas promovidas pela IA, ele nos posiciona para crescimento sustentado no médio prazo .

À medida que o ixigo continua a diversificar e expandir, a empresa permanece focada em investimentos em novos verticais, como hotéis e tecnologias promovidos pela IA. Com o Maha Kumbh 2025 e uma crescente base de usuários, o Ixigo está bem posicionado para superar o mercado para viagens on -line mais amplas e redefinir experiências de viagem para milhões de índios.