ixigo Sees 2.6X Surge in Travel Bookings for Maha Kumbh 2025

ixigo, a principal agência de viagens online da Índia que atende o próximo bilhão de usuários, lançou um microsite abrangente para ajudar viajantes, peregrinos e devotos a planejarem o Maha Kumbh 2025, que acontecerá em Prayagraj de 13 de janeiro a 26 de fevereiro de 2025. encontro espiritual, Maha Kumbh atrai milhões de visitantes de todo o mundo. O microsite ixigo funciona como uma plataforma única que oferece informações essenciais sobre logística, rituais, atividades e muito mais, facilitando a navegação dos participantes no evento.

O guia oferece uma solução completa para reserva de hotéis, barracas, voos, trens e ônibus, permitindo que os viajantes planejem suas viagens sem problemas. O site também traz informações detalhadas sobre os principais eventos, como datas auspiciosas para banhos, garantindo que os devotos não percam os momentos mais importantes da festa.

Alimentado pela ferramenta PLAN alimentada por IA do ixigo, o microsite oferece itinerários personalizados, incluindo opções para passeios históricos, atividades familiares e visitas a locais fotogênicos. Os visitantes também podem explorar os marcos espirituais e culturais de Prayagraj por meio de vídeos envolventes que mostram templos imperdíveis e passeios gastronômicos locais.

Com a aproximação do Maha Kumbh 2025, o ixigo viu um aumento significativo nas reservas, com um aumento de 2,6 vezes nas reservas de voos e trens para e ao redor de Prayagraj. As reservas de voos para Prayagraj aumentaram 162% em relação ao ano anterior, enquanto as reservas para aeroportos próximos em Varanasi e Lucknow aumentaram 127% e 42%, respectivamente.

As reservas de comboio aumentaram 187 por cento, com os viajantes individuais, especialmente as mulheres, a representarem uma proporção significativa. As reservas de ônibus também tiveram um aumento acentuado, com Delhi, Nagpur e Jaipur liderando a demanda. A Geração Z e a geração Millennials impulsionaram a maioria das reservas de autocarros, refletindo o seu entusiasmo em participar neste evento espiritual icónico.

Aloke Bajpai, CEO do Grupo, e Rajnish Kumar, Co-CEO do Grupo ixigo, declararam: “Nosso microsite Maha Kumbh 2025 foi projetado para fornecer aos peregrinos todas as ferramentas e informações necessárias para uma viagem sem complicações. Com as reservas de viagens Prayagraj em alta, nosso objetivo é oferecer uma experiência perfeita e sem estresse para todos os que participam deste importante encontro.”