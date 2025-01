Jabalpur Railway Division goes cashless with QR codes, digital payments

A Divisão Ferroviária de Jabalpur deu um passo significativo em direção à digitalização ao instalar códigos QR nas reservas e balcões de passagens sem reserva em todas as suas estações, permitindo que os passageiros paguem suas passagens por meios digitais.

Sob as diretrizes do Gerente Divisional Ferroviário Kamal Kumar Talreja e do Gerente Comercial Sênior Divisional Dr. Madhur Verma, o Departamento Comercial implementou a iniciativa em estações como Jabalpur, Madan Mahal, Katni, Narsinghpur, Gadarwara, Pipariya, Satna, Maihar, Rewa, Damoh e Sagar .

Este sistema de pagamento digital foi projetado para resolver questões como o problema de gerenciamento de trocos avulsos e longas filas nos balcões de passagens, garantindo transações mais rápidas e maior comodidade para os passageiros.

Além disso, a divisão instalou 113 máquinas automáticas de venda de bilhetes (ATVMs) em 25 estações principais. Essas máquinas também suportam pagamentos digitais, reduzindo ainda mais a necessidade de filas de passageiros. A iniciativa estende-se às agências de encomendas de nove estações, onde foram apresentados códigos QR para pagamentos digitais.

A mudança foi bem recebida pelos passageiros, com muitos apreciando a conveniência que ela oferece. Dr. Madhur Verma, diretor de negócios sênior da divisão, instou os passageiros a aproveitarem ao máximo as instalações.

Em declarações à IANS, disse: “Com a introdução dos códigos QR, o tempo perdido no tratamento de bilhetes físicos e os problemas de pagamentos indevidos devido a falhas de comunicação foram eliminados. reservas. Iniciativas como o aplicativo UTS e ATVMs reduziram significativamente o fluxo de ingressos não reservados nas bilheterias.”

Verma também expressou gratidão à Western Railway por introduzir o recurso de código QR e reconheceu os esforços especiais de funcionários como Talreja para facilitar o pagamento de bilhetes reservados.

Mahant Vijay Acharya, um passageiro de Maharashtra que regressou do Kumbh Mela, expressou a sua gratidão ao Primeiro Ministro Narendra Modi e ao Ministro das Ferrovias Ashwani Vaishnav pela implementação deste sistema. Ele destacou que esta iniciativa é um passo para alcançar os objetivos da Missão Índia Digital.

“Os códigos QR foram instalados em todos os balcões, incluindo balcões de passagens e pacotes, facilitando a realização de pagamentos digitais por qualquer pessoa. Isso elimina a necessidade de alterações e resolve disputas sobre discrepâncias de pagamento. O sistema é simples e acessível, como a maioria das pessoas agora têm smartphones”, disse Mahant Vijay Acharya à IANS.

“Atualmente, os passageiros podem até aproveitar 25% de reembolso nas reservas, incentivando uma maior adoção de transações digitais. Esta iniciativa é um passo positivo para a promoção de uma economia sem dinheiro”, acrescentou.

O sistema de pagamento baseado em código QR da Divisão Ferroviária de Jabalpur não apenas simplifica as transações, mas também promove a visão do governo de uma Índia com poder digital. Tanto os passageiros como as autoridades elogiaram esta iniciativa pelo seu potencial para melhorar a experiência geral de viagem.