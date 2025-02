Jaipur airport to start runway recarpeting work in March

O Aeroporto Internacional de Jaipur começará a se recuperar no final de março, e o trabalho será concluído em 90 dias. A recuperação da pista está sendo realizada no aeroporto de Jaipur pela primeira vez desde 2016.

As autoridades disseram que o trabalho será realizado das 10h às 18h para evitar distúrbios do movimento de voo. No aeroporto de Jaipur, os vôos nacionais máximos são de manhã e à noite e os vôos internacionais operam à noite.

“Tendo levado em consideração o trabalho de atualização da faixa, as companhias aéreas operarão voos agendados antes das 9h30 e depois das 18h durante a recuperação. Durante esse período, o aeroporto implementará um plano abrangente para garantir a continuidade dos serviços e mitigar Quaisquer inconvenientes possíveis para passageiros e companhias aéreas “, disse um funcionário sênior do aeroporto de Jaipur.

As autoridades disseram que a pista betuminosa de 3.407 metros de comprimento e 45 metros de largura, com um ombro adicional de 15 metros em cada lado da pista, foi recartencado pela última vez em 2016. A recuperação programada incluirá a moagem da faixa bituminosa existente, seguida por incrustações betuminosas e sobreposição para cumprir os parâmetros de design on -line com os padrões especificados pelo regulador. Uma área total de 2,04 lakh de metros quadrados será recriada, incluindo a pista.

Em janeiro, o aeroporto de Jaipur concluiu o início de sua nova rua de filmagem paralela de 3.065 metros, o que permitirá movimentos simultâneos de aviões, reduzindo os tempos de espera para decolagem e pouso.

Também propõe -se que uma pista adicional tenha sido proposta durante o período de recontory, disseram as autoridades. “A rua rodando da pista é a pequena estrada de cruzamento que conecta a pista e a rua de tiro que permite a entrada e saída mais rápidas dos aviões na pista. Todo o sistema de iluminação terrestre do aeródromo (AGL) também será atualizado Durante o projeto Recarpet Recarpet “, acrescentou as autoridades.

No aeroporto, o sistema de iluminação de halogênio existente será substituído por um sistema de LED, juntamente com a atualização dos sinais de aeródromo. A conversão para LED ajudará a economizar pelo menos 50% da energia para o aeroporto, acrescentaram funcionários.

