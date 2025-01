Jamaica unveils ‘Contrasts Campaign’ to showcase destination's diverse appeal

O Conselho de Turismo da Jamaica, em parceria com a Accenture Song, lançou a ‘Campanha Contrastes’ para destacar a extensa oferta da ilha. A iniciativa sublinha a capacidade da Jamaica de proporcionar uma variedade de experiências, da aventura ao luxo, da cultura à gastronomia, garantindo que cada viajante possa encontrar algo único.

A “Campanha Contrastes” reflecte o apelo multifacetado da Jamaica, convidando os visitantes a experimentar a mistura distinta de natureza, cultura e actividades do destino. Donovan White, Diretor de Turismo, comentou: “Existem inúmeras razões para visitar a Jamaica, quer você esteja em busca de novas experiências ou descobrindo algo mais profundo dentro de si mesmo. Nossos pilares principais permanecem os mesmos: nosso povo, música, natureza, culinária, cultura e patrimônio Estamos empenhados em manter viva a aventura através do romance, do luxo, do bem-estar e da ligação com a natureza na nossa ilha.”

O apelo da Jamaica reside nos seus contrastes marcantes, oferecendo um equilíbrio entre aventura e relaxamento, experiências animadas e fugas tranquilas. White acrescentou: “Estamos convidando o mundo a explorar tudo o que a Jamaica tem a oferecer. Nossa nova campanha celebra o apelo diversificado e multidimensional do destino. Cada ponto focal destaca um contraste, seja montanhas versus praias, aventura versus romance. , ou vida versus descontração – há realmente algo para todos na Jamaica.

A campanha visa transmitir uma mensagem coesa que destaque a rica herança cultural da Jamaica, a música vibrante e o povo acolhedor. Incentiva os viajantes a se reconectarem consigo mesmos por meio de experiências inesquecíveis, desde belezas naturais deslumbrantes até encontros culturais autênticos. As diversas paisagens e atrações da ilha oferecem aos visitantes a oportunidade de mergulhar no calor e no encanto da Jamaica, promovendo memórias e conexões duradouras.