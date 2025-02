O primeiro -ministro de Jammu e Caxemira, Omar Abdullah, enfatizou na sexta -feira a necessidade de apoiar a fabricação, o comércio e o turismo durante uma reunião com as partes interessadas de vários setores para garantir que suas preocupações moldem o próximo orçamento e políticas do território da União. Focando em promover a região de Jammu como um destino turístico emocionante, ele disse que tem potencial para se tornar o principal local da Índia para o turismo religioso.

De acordo com uma declaração do governo, a reunião de sexta -feira foi a terceira consulta antes do orçamento do ministro principal em tantos dias.

“Ele celebrou extensas reuniões antes do orçamento, on -line e offline, com o MLA de vários distritos na quarta e quinta -feira”, disse ele.

Abdullah disse que essas consultas visavam garantir que as propostas dos representantes do povo sejam consideradas e que o orçamento reflita suas necessidades e aspirações. Tocando o crescimento econômico e o desenvolvimento industrial de Jammu e Caxemira, ele enfatizou a necessidade de apoiar a fabricação, o comércio e o turismo.

“Fiz consultas antes do orçamento com várias partes interessadas da indústria, turismo e educação, garantindo que suas preocupações moldem nosso orçamento e políticas”, escreveu o primeiro -ministro no X na sexta -feira.

Além disso, ele mencionou que as discussões se concentraram em promover o Jammu como um centro de turismo religioso e de peregrinação, melhorando as políticas comerciais, promovendo o crescimento industrial e melhorando a infraestrutura esportiva. Durante a reunião, Abdullah apontou a expansão da rede ferroviária, destacando uma melhor conectividade de Pathankot a Jammu, Udhampur e Katra, com planos para o trem chegar a Srinagar este ano.

Ele também abordou preocupações sobre a economia de Jammu e os efeitos adversos da mudança de padrões comerciais, o que garante que a região continue a prosperar como um shopping center.

Em relação ao turismo, Abdullah apontou o imenso potencial de Jammu, principalmente no turismo religioso. “Se for eficaz e promovido de maneira eficaz, Jammu pode se tornar o principal destino da Índia para o turismo religioso”, afirmou.

“Existem planos para a expansão do aeroporto de Jammu que enfrentariam desafios de infraestrutura para melhorar a conectividade”.

Abdullah disse que o próximo orçamento de Jammu e Kashmi foi o primeiro em muitos anos. “Essas consultas são nosso esforço para garantir a inclusão no processo orçamentário”, afirmou.

“No passado, não era possível para o ministro das Finanças do país encontrar todos vocês e discutir as necessidades específicas do orçamento de Jammu e Caxemira, fazer essas interações ainda mais cruciais”, acrescentou o primeiro -ministro.

Ele garantiu aos participantes da reunião que, embora a conformidade imediata de cada demanda possa não ser viável, “nada que tenha sido dito aqui será ignorado”, e todas as preocupações seriam cuidadosamente examinadas durante a formulação do orçamento.