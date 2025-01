Centenas de turistas se aglomeraram em Guldanda, coberta de neve, no distrito de Jammu e Doda, na Caxemira, depois que as autoridades reabriram a rodovia nacional Bhadarwah-Pathankot ao tráfego no domingo, disseram autoridades. A rodovia interestadual, que passa por Guldanda, com 9.555 pés de altura, e Chattargalla Pass, com 11.000 pés, foi fechada ao tráfego após a nevasca de quinta-feira para evitar quaisquer incidentes indesejáveis ​​devido às condições escorregadias da estrada.

O vice-comissário de Doda, Harvinder Singh, que dirigiu centenas de veículos turísticos até o país das maravilhas coberto de neve de Guldanda, disse que foi um prazer ver mais de 2.000 visitantes convergindo para as pastagens duas horas após a reabertura da estrada, e Ele chamou isso de um sinal encorajador. . para a indústria turística do distrito.

“Parabéns à Organização das Estradas Fronteiriças, que mobilizou maquinaria de alta tecnologia para limpar a neve na autoestrada Bhadarwah-Pathankot, reabrindo as passagens de Guldanda e Chattergalla ao mundo exterior”, disse ele.

“Apesar dos esforços frenéticos do BRO, uma camada de neve permanece na superfície da estrada, tornando as condições escorregadias à medida que a temperatura cai para -15 graus Celsius em alguns trechos da estrada. sal e ureia, permitimos que todos os tipos de veículos chegassem a Guldanda”, acrescentou o vice-comissário.

Turistas e vendedores locais expressaram a sua gratidão às autoridades por terem restabelecido o tráfego na importante autoestrada, poucos dias após a forte nevasca.