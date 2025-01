Japanese tourist magnet Kyoto to hike hotel taxes

As autoridades de Quioto anunciaram na terça-feira planos para aumentar os impostos sobre o alojamento, numa altura em que a antiga capital do Japão procura acalmar as queixas dos habitantes locais sobre o excesso de turistas. Atraído pelas suas inúmeras atrações e pelo iene fraco, o Japão viu o número do turismo estrangeiro explodir nos últimos anos, prevendo-se que as chegadas em 2024 tenham atingido um recorde de mais de 35 milhões.

Mas, tal como outros marcos em todo o mundo, como Veneza, em Itália, ou Maya Bay, na Tailândia, isto não é universalmente bem-vindo, especialmente em Quioto, rica em tradições. A cidade, que fica a uma modesta viagem de trem-bala de Tóquio, com vista para o Monte Fuji ao longo do caminho, é famosa por suas gueixas vestidas de quimono e templos budistas.

Os moradores reclamaram de turistas desrespeitosos que assediam as gueixas como se fossem paparazzi em seu frenesi de tirar fotos, além de causar congestionamentos no trânsito e lixo.

Para quartos que custam entre 20.000 ienes e 50.000 ienes (US$ 127-317) por noite, os visitantes verão agora seus impostos dobrados para 1.000 ienes (US$ 6,35) por pessoa, por noite, sob os novos planos. Para acomodações acima de 100.000 ienes por noite, será multiplicado por dez a 10.000 ienes. Os novos impostos entrarão em vigor no próximo ano, sujeitos à aprovação da assembleia municipal.

“Pretendemos aumentar a taxa de alojamento para concretizar um ‘turismo sustentável’ com um elevado nível de satisfação para os cidadãos, turistas e empresas”, refere um comunicado.

As tensões são maiores no distrito de Gion, onde existem casas de chá onde “geiko” – o nome local para gueixas – e a sua aprendiz “maiko” executam danças tradicionais e tocam instrumentos.

No ano passado, as autoridades tomaram medidas para proibir os visitantes de entrar em certas vielas estreitas e privadas de Gion, após pressão de um conselho de residentes locais. Um membro do conselho contou à imprensa local sobre um caso em que uma maiko teve o quimono rasgado e outra teve uma ponta de cigarro colocada no pescoço.

Em 2019, o Conselho Distrital de Gion afixou cartazes com os dizeres “proibido fotografar em estradas privadas” alertando sobre multas de até 10.000 ienes.

“Aprecio que os turistas visitem a cidade, mas ela também tem as suas desvantagens, como o impacto no ambiente”, disse à AFP o morador Daichi Hayase, elogiando os novos impostos.

“Mas isso não significa que a cidade deva impor impostos excessivos. Os turistas vêm apesar da inflação dolorosa”, diz o fotógrafo de 38 anos.

“Se há um fardo sobre a infraestrutura, acho que taxar os turistas é uma boa ideia”, disse o turista australiano Larry Cooke, 21 anos.

Mas ele disse que a cidade precisa encontrar o “equilíbrio certo”.

O turismo tem crescido há mais de uma década no Japão, com as chegadas de estrangeiros a quintuplicarem entre 2012 e quando a pandemia de Covid torpedeou as viagens ao estrangeiro em 2020.

Desde que as restrições foram levantadas, o governo espera receber 60 milhões de turistas por ano até 2030, quase o dobro do total esperado no ano passado. As autoridades também tomaram medidas para além de Quioto, incluindo a introdução de uma taxa de entrada e um limite diário para o número de caminhantes que escalam o Monte Fuji.

No ano passado, uma barreira foi erguida brevemente em frente a uma loja de conveniência com uma vista espetacular do famoso vulcão coberto de neve que se tornou um ímã para visitantes ávidos por fotos. E em dezembro, Ginzan Onsen, uma cidade japonesa de fontes termais com cenas de neve feitas para o Instagram, começou a impedir que qualquer pessoa chegasse depois das 20h se não tivesse um hotel reservado.