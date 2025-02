Jazeera Airways reports 66.2 per cent gowth in net profit for 2024

A Jazeera Airways anunciou resultados financeiros impressionantes até 2024, informando um ganho líquido de KD 10,2 milhões, um aumento substancial de 66,2 % em comparação com o ano anterior. As receitas operacionais da companhia aérea aumentaram 5,3 % para KD 208,6 milhões, enquanto o EBIT aumentou 46,8 % para KD 17,3 milhões, refletindo um forte crescimento de passageiros e eficiência operacional.

O número de passageiros atingiu um recorde de 4,9 milhões em 2024, marcando um aumento de 5,1 % desde 2023. Esse crescimento foi impulsionado por uma forte demanda durante o período de viagem de verão, com a companhia aérea alcançando um fator de carga de 78,4 por cem, que demonstra uma alta ocupação dos assentos. Além disso, as receitas do Jazeera Terminal 5 cresceram 11,3 %, para um total de KD 14 milhões.

No quarto trimestre de 2024, a Jazeera Airways registrou um aumento de 15 % nas receitas operacionais para KD 45,1 milhões. Embora a companhia aérea tenha registrado uma perda trimestral de KD 4,2 milhões, essa foi uma melhoria significativa da perda de KD 7,14 milhões no quarto trimestre de 2023, impulsionada por melhores melhorias de renda e medidas de eficiência. A empresa também viu um aumento no número de passageiros para o quarto trimestre, com 1,25 milhão de passageiros, um aumento de 8,7 % no ano -ano e um aumento no fator de carga de 3,6 %, que atinge 79,4 por cem.

Marwan Boodai, presidente da Jazeera Airways, comentou: “Nosso forte desempenho em 2024 reflete nossa agilidade estratégica, excelência operacional e compromisso com nossos passageiros. Estamos empolgados em aproveitar esse impulso em 2025, enquanto continuamos nossa transformação digital e melhoramos a conectividade e a experiência do cliente.

O sucesso operacional da companhia aérea em 2024 foi sublinhado ainda mais por 18.374 movimentos de aeronaves, o que faz da Jazeera Airways a companhia aérea mais ativa no Aeroporto Internacional do Kuwait pelo terceiro ano consecutivo. Além disso, a companhia aérea melhorou seu desempenho no tempo (OTP) de 74 % em 2023 para 86 % em 2024, apesar de enfrentar desafios geopolíticos e interrupções no espaço aéreo.

Olhando para o futuro, a Jazeera Airways se concentra na otimização da frota e na transformação digital. A companhia aérea planeja introduzir uma configuração de 180 segundas para o terceiro trimestre de 2025 e, com 26 novos aviões que chegam a partir de 2027, a Jazeera está bem posicionada para um crescimento contínuo em 2025 e além. A empresa também pretende melhorar o Jazeera Terminal 5 para apoiar a crescente demanda por passageiros.

Em reconhecimento às suas realizações, a Jazeera Airways foi homenageada com o prêmio “Advogado de Bem -Estar dos Empregados” nos prêmios de excelência em recursos humanos pelo segundo ano consecutivo, destacando seu compromisso contínuo com o poço do local de trabalho.