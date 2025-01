JetSetGo secures strategic UAM deals with SkyDrive and Eve Air Mobility

JetSetGo, principal mercado de aluguel de jatos particulares e helicópteros da Índia, revelou duas parcerias estratégicas que visam transformar a mobilidade aérea urbana (UAM) no país. O anúncio foi feito na Urban Air Mobility Expo 2025, parte do Bharat Mobility Show, organizado pela Confederação da Indústria Indiana (CII) e apoiado pelo Ministério da Aviação Civil (MoCA). Realizado no India Expo Centre and Mart, na Grande Noida, o evento destacou o compromisso crescente da Índia com o avanço das soluções de mobilidade aérea.

Como parte dessas colaborações, a JetSetGo assinou um Memorando de Entendimento (MoU) com a SkyDrive, pioneira na tecnologia elétrica de decolagem e pouso vertical (eVTOL). Este acordo explora a implantação do multicóptero totalmente elétrico de três lugares do SkyDrive. Além disso, a JetSetGo finalizou uma carta de intenções (LOI) para uma pré-encomenda de até 50 aeronaves. Os projetos iniciais serão lançados em Gujarat, com planos de expansão para outras regiões do país.

Em mais um passo no desenvolvimento do ecossistema UAM da Índia, a JetSetGo também assinou uma carta de intenções com a Eve Air Mobility. O acordo integrará a solução avançada de gerenciamento de tráfego aéreo urbano (UATM) da Eve, Vector, nas futuras operações da frota eVTOL da JetSetGo. Com esta parceria, a JetSetGo se torna o 14º cliente da Eve no mundo e o segundo na Índia, consolidando a liderança da empresa na tecnologia eVTOL.

Kanika Tekriwal, fundadora da JetSetGo, disse: “A mobilidade aérea urbana tem o potencial de revolucionar o transporte urbano, proporcionando opções de viagens mais rápidas e sustentáveis. Nossas parcerias com SkyDrive e Eve Air Mobility são etapas cruciais na solução de desafios como congestionamento de tráfego e acesso limitado a viagens rápidas e seguras. “Estamos empenhados em tornar o UAM uma solução diária que apoie o futuro da aviação indiana.”

Jonathan Sumner, diretor de estratégia da JetSetGo, acrescentou: “O objetivo da UAM é criar um novo ecossistema de transporte. Ao integrar aeronaves eVTOL com sistemas avançados de gerenciamento de tráfego, podemos garantir segurança e escalabilidade e, em última análise, tornar o trânsito aéreo rápido acessível a todos.”

Estas alianças estratégicas alinham-se com os objectivos mais amplos da Índia para a aviação, incluindo a visão definida pelo Primeiro-Ministro durante a Conferência Ministerial da Ásia-Pacífico sobre Aviação Civil.