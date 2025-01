Gulmarg: As pessoas aprendem a esquiar após a nova neve, na estação de esqui de Gulmarg, no distrito de Baramulla, no norte de Cashmira. (Pti photo/s irfan) ( “/>

O presidente bilionário e diretor administrativo do JSW Sajjan Jindal Group anunciou na quinta -feira várias iniciativas para desenvolver o famoso resort de esqui de Gulmarg no norte da Caxemira como um destino mundial de classe para férias. Jindal fez o anúncio depois de se encontrar com Jammu e o primeiro -ministro da Caxemira, Omar Abdullah, que participou de uma série de reuniões individuais de alto perfil durante ratos (reuniões, incentivos, conferências, exposições) em Mumbai.

“Eu tive uma ótima reunião com Omar Abdullah, ministro principal de Jammu e Base Caxemira!” Jindal escreveu em uma publicação sobre X.

Gulmarg, a cerca de 50 km da capital do verão Srinagar, é a atração estrela para turistas que visitam a Caxemira, especialmente os amantes do esporte de inverno.

Espera -se que os quinto jogo de inverno da Índia Khelo (KIWG) 2025 de 22 a 25 de fevereiro, com mais de 1.000 atletas de 35 estados, territórios da união e conselhos esportivos, espera -se que participe de competições como esqui alpino, nórdico Esqui, montanhismo de esqui, snowboard e snowboard e snowboard. Uma demonstração de slowshoe de esporte.

Abdullah, que também compartilhou a posição de Jindal, disse que participou de discussões fundamentais com os líderes do setor no evento de ratos para desbloquear o potencial sem explorar Jammu e Caxemira.

“… preservando a ecologia, celebrando o patrimônio e priorizando experiências imersivas sobre volume. Outra publicação compartilhada em X pelo seu escritório.

Um porta -voz do governo da J&K disse que as discussões de quarta -feira à noite entre o primeiro -ministro e os líderes industriais se concentraram em promover colaborações em vários setores, incluindo esportes, moda, artes culinárias, bem -estar, assistência médica e tecnologia.

Entre as principais interações, a lenda do tênis Vijay Amritraj e sua equipe discutiram a promoção do turismo de golfe e o desenvolvimento da infraestrutura esportiva em Jammu e Caxemira, disse ele.

Em 2023, Jammu e Caxemira se tornaram um centro de turismo global, recebendo 2,02 turistas de milhões de rúpias e mais de 50 mil visitas ao exterior. A abordagem estava em várias ofertas de turismo, incluindo ratos turísticos com U/T, organizando eventos importantes, como a reunião do G20 Tourism Group. Lembrando o ano que foi para o turismo da J&K, Syed Abid Rasheed Shah, secretário de turismo e cultura do governo da J&K, compartilha os aspectos mais proeminentes com o Ettravelworld.

Anita Dongre e sua equipe exploraram oportunidades para reviver têxteis e artesanato tradicionais na caxemira em plataformas globais por meio de sua gravadora de moda da Caxemira.

O chef da estrela com Michelin, Vikas Khanna e sua equipe deliberaram aproveitando a culinária de café exclusiva para melhorar o turismo culinário e o intercâmbio cultural, disse o porta -voz.

Além disso, ele disse, o especialista em bem -estar Mickey Mehra destacou estratégias para integrar bem -estar com as paisagens serenas da Caxemira.

As discussões com a equipe de saúde se concentraram no avanço de iniciativas de saúde pública e estruturas de atendimento preventivo na região, disse ele.

O porta -voz disse que os representantes da Tech Unicorns, uma coalizão de novas empresas de alto crescimento, exploraram inovações promovidas pela tecnologia para aumentar o espírito de negócios e fortalecer a infraestrutura digital na J&K.