Jocelyne Wildenstein, socialite known for extreme cat-like plastic surgery, dies

A socialite suíça e aficionada por cirurgia estética Jocelyne Wildenstein, às vezes conhecida como “Mulher-Gato” por causa de sua extensa cirurgia plástica, morreu, disse seu parceiro na quarta-feira.

“É com grande pesar e grande tristeza que o Sr. Lloyd Klein anuncia a morte inesperada de sua amada noiva e companheira de toda a vida, Jocelyne Wildenstein”, afirmou o estilista em comunicado em inglês enviado à agência de notícias Agence France Presse.

Klein disse que “a Sra. Wildenstein morreu pacificamente enquanto dormia no final da tarde de 31 de dezembro de 2024 em sua… suíte em Paris, onde o casal fixou residência temporária”.

Wildenstein, nascida Jocelynnys Dayannys da Silva Bezerra Périsset, tornou-se uma socialite nova-iorquina após se casar com o negociante de arte Alec Wildenstein, da dinastia francesa de negociantes de arte e corridas de puro-sangue, com quem teve dois filhos.

Na mídia de língua inglesa ela era chamada de Jocelyne e Jocelyn. Ele nasceu em 1940 em Lausanne, na Suíça, e morreu em 31 de dezembro, aos 84 anos.

Foi a extensa auto-remodelação de Wildenstein para parecer mais “felino”, inspirada em grandes felinos selvagens – juntamente com um acordo de divórcio de 2,5 mil milhões de dólares e 100 milhões de dólares por ano durante os 13 anos subsequentes – que chamou a atenção do público.

Ele passou um tempo na África com o cineasta europeu Sergio Gobbi e disse à revista New York: “A África é um paraíso. Você conhece pessoas que veem a vida de maneira diferente. “Eles adoram aventura.”

Ela conheceu o marido, Alec Wildenstein, durante um safári no Quênia e se casou com ele um ano depois em Las Vegas. Wildenstein então embarcou em uma aventura cosmética para se parecer mais com um grande felino.

De acordo com o Daily Mail, ela gastou £ 2 milhões em cirurgias, aparentemente para agradar o marido, que adorava felinos grandes. Ele tinha um lince de estimação e disse à Vanity Fair que “o lince tem olhos perfeitos”.

Mas o marido dela disse à Vanity Fair: “Ela era louca. Eu sempre descobriria no final. Eu estava pensando que poderia consertar o rosto dele como se fosse um móvel. A pele não funciona assim. Mas ela não queria ouvir.

Mas um divórcio complicado veio com rumores espalhados por seu ex-marido de que ela havia sido cortesã com Madame Claude, dona do bordel parisiense. Durante o divórcio, ele teria reduzido sua mesada mensal de US$ 150.000 para US$ 50.000.

Um juiz que supervisionou o acordo de divórcio estipulou que ele não poderia usar nenhuma parte do acordo para realizar mais cirurgias.

“Eu nunca quis mudar meu rosto”, disse ela ao canal de notícias da televisão francesa C8 neste outono, embora tenha admitido que talvez quisesse que seus lábios fossem um pouco mais cheios.

Ela negou rumores de que havia feito uma cirurgia estética para manter o ex-marido.

Revista Entrevista ele comentou pela última vez que Wildenstein “foi um dos personagens mais escandalosos do jet set por quase cinco décadas”. Em conversa com o veículo, Wildenstein estimou que gastou mais de US$ 700 mil por ano em comida, vinho, flores, pílulas e muito mais, acrescentando “e isso foi apenas o começo”.

Onde alguns viam extremismo, outros viam beleza.

“Lembro-me de ter visto você uma vez em Bege [a legendary Tuesday-night party at the Bowery Bar and Grill in New York City]. Isso ficou gravado em meu cérebro para sempre porque o glamour era muito elevado”, escreveu o editor e entrevistador Mel Ottenberg.

Ottenberg perguntou a Wildenstein sobre seu amor pelos grandes felinos. Ele explicou que havia 2.000 animais em Ol Jogi. [the Wildenstein family ranch in Kenya] sob proteção.

“Temos tudo, exceto leões, porque eles matariam o que estamos tentando proteger”, disse ele. Quando questionado sobre qual era seu animal preferido, ele disse que gostava de todos os animais, mas optou pelo leopardo, dizendo que era porque eles se apegaram a uma pessoa.

“Os leopardos estão com ciúmes”, disse ele.

Wildenstein disse que a ampla atenção da imprensa com base em sua aparência a manteve sob os olhos do público durante seu divórcio.

“Os jornalistas podem dizer o que quiserem… realmente não é problema meu.”

AFP contribuiu para o relatório