Joy n Crew appoints Sangram Ghorpade as new CEO

Joy n Crew, uma empresa de viagens premium, nomeou dois ex-líderes da Cox & Kings para fortalecer sua equipe de liderança. Sangram Ghorpade, ex-vice-presidente sênior da Cox & Kings, foi nomeado executivo-chefe. Com mais de duas décadas de experiência, Sangram desempenhou um papel fundamental na expansão da rede de varejo da Cox & Kings, expandindo-se para cidades de nível 1 e 2 e desenvolvendo parcerias internacionais importantes. Sob sua liderança, a rede de franquias da empresa cresceu de zero para 170 locais, impulsionando um crescimento significativo nas vendas e nos lucros. Sua visão estratégica transformou a eficiência operacional e promoveu relacionamentos duradouros com os clientes. Comentando sobre sua nova função, Sangram disse: “Na Joy n Crew, nosso objetivo é oferecer experiências extraordinárias e acessíveis. Ao nos concentrarmos nos mínimos detalhes, desde itinerários selecionados até serviços integrados, estamos comprometidos em redefinir as viagens premium. “Minha estratégia combinará inovação com serviço personalizado para aumentar nosso alcance e, ao mesmo tempo, permanecer fiel a uma jornada criteriosa.”

Abhinav Chandra, ex-chefe de qualidade de serviço da Cox & Kings, ingressará como diretor de prestação de serviços em fevereiro de 2025. Abhinav traz mais de 22 anos de experiência nos setores de telecomunicações, fintech e viagens. Ele é conhecido por impulsionar iniciativas de experiência do cliente e melhorias na qualidade do serviço. Sua experiência em metodologias Six Sigma e estratégias de transformação digital lhe renderam o prêmio Pinnacle Star por desempenho excepcional.

Abhinav disse: “Estou entusiasmado em impulsionar a excelência do serviço, construir confiança e promover a inovação que melhore a satisfação do cliente”.

Pragya Adiraj, fundador da Joy n Crew, acrescentou: “A experiência e a abordagem do cliente em primeiro lugar de Sangram e Abhinav alinham-se perfeitamente com a nossa missão de tornar as viagens extraordinárias. “Estamos confiantes de que eles desempenharão um papel fundamental na definição do futuro da empresa.”