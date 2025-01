Jumeirah appoints Thomas B Meier as CEO to drive global expansion

Jumeirah, líder global em hospitalidade de luxo e membro da Dubai Holding, anunciou a nomeação de Thomas B Meier como seu CEO. Esta mudança estratégica surge num período transformador para a Jumeirah, à medida que acelera a sua expansão global, com o objetivo de duplicar o seu portfólio até 2030, no âmbito do plano Missão 2030 da marca.

Como CEO, Meier supervisionará a ambiciosa estratégia de crescimento da marca, concentrando-se na expansão da presença da Jumeirah nos mercados internacionais e reforçando ao mesmo tempo o seu compromisso em oferecer experiências extraordinárias aos hóspedes. A liderança de Meier será fundamental para manter a reputação da Jumeirah por estabelecer novos padrões de referência no setor e aprimorar o legado da marca em conexão cultural e inovação.

Meier, que está na Jumeirah desde outubro de 2021 como Diretor de Operações e CEO Interino, desempenhou um papel fundamental nos marcos recentes da empresa. Notavelmente, sob a sua liderança em 2024, Jumeirah entrou no mercado africano com o lançamento do Jumeirah Thanda Island na Tanzânia e do Jumeirah Thanda Safari na África do Sul. Meier também fortaleceu a equipe de liderança da Jumeirah com nomeações seniores, posicionando a empresa para o sucesso futuro.

Comentando sobre sua nomeação, Meier disse: “Jumeirah sempre estabeleceu novos padrões em hospitalidade de luxo, proporcionando consistentemente experiências extraordinárias aos hóspedes. À medida que continuamos a expandir para novos mercados e a preparar-nos para a abertura do Jumeirah Marsa Al Arab, tenho a honra de liderar a marca no seu próximo capítulo. Nossa visão é estabelecer Jumeirah como uma das marcas hoteleiras mais influentes do mundo.”

Jumeirah continua a expandir-se globalmente, com inaugurações recentes incluindo propriedades em África, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Suíça. A marca opera atualmente 30 propriedades no Médio Oriente, África, Europa e Ásia, e procura ativamente novas oportunidades nas principais cidades e destinos de viagem em todo o mundo.