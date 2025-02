JW Marriott unveils Kaafu Atoll Island Resort in the Maldives

JW Marriott Kaafu Atoll Island Resort_Main_Pool “/>

A JW Marriott abriu o JW Marriott Kaafu Atoll Island Resort, seu segundo resort nas Maldivas, localizado na maior lagoa da ilha, a apenas 15 minutos de barco do aeroporto internacional de Valana. Projetado como um santuário idílico, o complexo oferece uma fuga silenciosa para os hóspedes que procuram luxo e rejuvenescimento.

Bruce Rohr, vice -presidente e líder da marca global da JW Marriott, comentou: “JW Marriott Kaafu Atoll Island incorpora nossa dedicação a combinar um luxo incomparável com poço holístico -oferecendo aos convidados uma fuga pacífica, onde cada detalhe é projetado para inspirar o equilíbrio e rejuvenescimento. Esperamos receber os convidados a esse destino extraordinário, onde eles podem realmente desconectar e encontrar harmonia.

O complexo tem 80 vilas de piscinas privadas, incluindo 47 villas na água, cada uma que oferece vistas impressionantes do Oceano Índico. As villas são cuidadosamente projetadas, combinando a estética local da Maldivia com o luxo moderno. A residência oceânica de três quartos é uma adição excepcional, que fornece um espaçoso santuário com vistas panorâmicas do oceano, perfeitas para famílias ou grupos.

O design do resort, criado pelo arquiteto Cuneyt Bukulmez, reflete a beleza natural da ilha, incorporando materiais locais como madeira e pedra. As villas são construídas para combinar sem problemas com o meio ambiente, oferecendo uma conexão imersiva com a natureza. O complexo também está comprometido com a sustentabilidade, colaborando com a InVena para introduzir uma estrutura costeira subaquática pioneira projetada para combater a erosão da praia e promover os ecossistemas marinhos.

Os hóspedes podem desfrutar das ofertas culinárias do resort em sete salas de jantar diferentes, cada uma oferecendo uma variedade de sabores globais e ingredientes de origem local. Para aqueles que buscam relaxamento, o spa na água do resort, bem -estar e excursões privadas proporcionam uma experiência completa de rejuvenescimento.

Ele JW Marriott Kaafu Atol O Island Resort também oferece uma atmosfera familiar, com atividades infantis, crianças dedicadas e experiências familiares, garantindo uma estadia memorável para todos os hóspedes.