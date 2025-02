O túnel Z-Morh, no distrito de Ganderbal, transformou significativamente o turismo e a atividade econômica em Sonamarg, garantindo conectividade ao longo do ano. O túnel de 11,98 km de comprimento abriu novas oportunidades para empresas e fornecedores locais que anteriormente enfrentavam folhas longas devido às condições difíceis de inverno.

Antes da construção do túnel, Sonamarg permaneceu inacessível durante os invernos, o que forçou muitos fornecedores e empresas locais a fechar quase seis meses todos os anos. No entanto, com a conectividade aprimorada, a região viu um aumento constante nas chegadas turísticas, garantindo o emprego contínuo e a geração de receita para as instalações.

Se eles forem aos relatórios, o aumento do piso turístico aumentou a demanda por produtos locais, hotéis, restaurantes e serviços de transporte. O que isso significa para a região? Agora, com acesso ininterrupto ao longo do ano, Sonamarg se tornou um destino turístico ao longo do ano, atraindo amantes da natureza, mecanismos de busca de aventura e entusiastas de esportes de inverno.

O túnel permite um passo suave, mesmo durante a forte queda de neve, garantindo que a beleza natural da região possa ser apreciada em todas as estações.

O projeto também criou emprego direto e indireto nos setores de hospitalidade, transporte e varejo, o que fortalece ainda mais a economia local. Os turistas que visitam as geleiras de Sonamarg, rotas de trekking e paisagens cênicas não enfrentam mais restrições sazonais de viagem, o que o torna um destino mais atraente. Com Sonamarg agora aberto a visitantes ao longo do ano, as autoridades locais esperam um aumento adicional no turismo, o que leva a um maior investimento em hospitalidade e setores relacionados.

O governo continua se concentrando em melhorar o desenvolvimento de conectividade e infraestrutura na região, garantindo que os destinos turísticos em Jammu e Caxemira continuem acessíveis e economicamente viáveis.

Sonamarg, frequentemente chamado de “Prado del Oro”, é conhecido por suas majestosas geleiras, prados exuberantes e atividades de aventura. Essas são algumas das melhores coisas que você precisa ver quando elas são.

A geleira de Thajiwas é uma das geleiras de neve mais impressionante da Índia. A geleira de Thajiwas fica a apenas 7 km da cidade principal. Caminhadas de pônei e trekking são atividades populares durante o verão.

Zoji La Pass é um passe de montanha alto que se conecta a Sonamarg com Ladakh. Para os amantes de aventura, existem caminhos interessantes, vistas panorâmicas e oportunidades de ciclismo de aventura.

Este impressionante lago alpino fica a uma altitude de 3.710 metros e é conhecido por suas águas cristalinas, seu exuberante ambiente verde e pesca de trutas. É uma parada popular para os caminhantes que exploram a caminhada das grandes costas da Caxemira.

Este lago está localizado perto do lago Vishansar e é popular por suas águas azuis de Virgins e por seus prados circundantes.

Localizado a apenas 15 km de Sonamarg, o Baltal Valley é um acampamento base para Amarnath Yatra. O exuberante Prados del Valle, os picos nevados e as vistas do rio Sindh são morrer.

Gangbal Lake é um dos lugares mais impecáveis ​​para visitar na Caxemira. O lago também é conhecido como Cashmiro Haridwar.

Localizado a apenas 127 km de Sonamarg está Yusmarg, um paraíso escondido de prados exuberantes e florestas de pinheiros.