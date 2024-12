Kate Beckinsale says she has been ‘assaulted’ and ‘felt up’ on film sets

Kate Beckinsale, a estrela britânica de filmes como Love & Friendship, Canary Black e a série Underworld, postou um vídeo nas redes sociais em resposta a Blake Lively, que está envolvido em uma batalha legal com o diretor de It Ends With Us, Justin Baldoni. Beckinsale diz que foi “agredida” e “apalpada” nos sets de filmagem, e foi insultada e chamada de “maricas” e “vadia” quando reclamou.

Beckinsale diz que embora nunca tenha conhecido Lively ou Baldoni, tem “acompanhado a situação, como muita gente tem feito”, notando “esta máquina que entra em funcionamento quando uma mulher se queixa de algo legitimamente ofensivo, perturbador”. , prejudicial, seja o que for, nesta indústria.

No vídeo, Beckinsale relata suas próprias experiências negativas e diz que tem “47 milhões de histórias” como esta. Ela diz: “Aos 18 anos, [I was] Tive pena de alguém em quem realmente confiava em uma equipe. Fui ver a atriz principal, que é conhecida por apoiar as mulheres, e contei a ela que isso tinha acontecido e eles disseram: “Não, não aconteceu”. Fui ver outra atriz, chorando, e disse a ela que tinha acabado de ser agredida por esse homem e novamente disse: ‘Não, você não foi.’

Lively apresentou uma queixa legal de 80 páginas contra Baldoni, alegando comportamento inadequado durante a produção de It Ends With Us, bem como uma campanha difamatória contra ele. Baldoni nega as acusações e diz que pretende entrar com uma reconvenção. As alegações de Lively atraíram amplo apoio de outras figuras importantes da indústria, incluindo Amy Schumer, America Ferrera, Amber Heard e a autora de It Ends With Us, Colleen Hoover.

Beckinsale diz que já foi colocada duas vezes em “situações inseguras” em cenas de luta de filmes. “Existe um certo tipo de ator que fica emocionado ao poder prejudicar legalmente uma mulher durante uma sequência de luta. E me machuquei, a ponto de haver ressonâncias magnéticas para provar isso. E na verdade o que aconteceu foi que eles me atacaram e me fizeram sentir como se eu fosse o problema, culpado e excluído… assim que mencionei que havia um problema.”

Beckinsale descreve o comportamento de um colega de elenco “bêbado”, cuja incapacidade de aprender suas falas causou longos atrasos, o que significa que ele não conseguiu ver sua filha durante as filmagens. “Ele obviamente está passando por alguma coisa, e eu entendo isso perfeitamente, mas… a resposta do estúdio foi me dar uma bicicleta para que eu pudesse andar pelo estúdio enquanto esperava. Então, é claro, eles me chamaram de vagabunda e vadia. A certa altura, durante uma tomada, eles me chamaram de ‘vadia estúpida’.”

Beckinsale também se lembra de ter que lidar regularmente com problemas de imagem corporal. Ele teve que ouvir um grupo de pessoas dizer, ao alcance da voz: “Que porra vamos fazer? Como podemos torná-lo atraente? Ela diz que “foi colocada em uma dieta e um programa de exercícios tão rigorosos” que parou de menstruar. Em outro caso, ela foi forçada a participar de uma sessão de fotos no dia seguinte ao aborto. “Eu disse: ‘Não quero… estou sangrando por causa de um aborto espontâneo’, e [the publicist] Ele disse: ‘Você tem que fazer isso ou eles vão processá-lo'”.

Numa longa legenda do seu vídeo, Beckinsale acrescenta: “É muito, muito, muito fácil fomentar o ódio contra as atrizes, como se vê nas transcrições das conversas… entre os publicitários e a equipa de crise envolvida neste caso. Queixar-se de abusos não deve levar a mais abusos, especialmente no trabalho, onde deveriam existir salvaguardas invioláveis, e não deve ser esperado de mulheres que tenham sido prejudicadas, insultadas, magoadas, envergonhadas ou de outra forma abusadas.”

“Há muitas vítimas disso, muitas das quais conheço pessoalmente, e realmente cabe tanto aos homens quanto às mulheres em nossa indústria fazer parte da erradicação disso para sempre”.