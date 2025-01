Kaziranga witnesses highest inflow of visitors in 20 years

Um número recorde de turistas visitou o Parque Nacional e Reserva de Tigres de Kaziranga (KNPTR) nos primeiros três meses da temporada turística de 2024-25, a partir de outubro. A actual época turística registou o maior fluxo de visitantes das últimas duas décadas, consolidando a posição do parque como um importante destino turístico para a vida selvagem.

Desde a sua inauguração em outubro de 2024, após permanecer fechado durante cinco meses devido às inundações das monções, mais de 1,6 lakh de turistas (nacionais e internacionais) visitaram as quatro montanhas do património da UNESCO até dezembro. Mais de INR 4,32 milhões foram arrecadados, mostrando um aumento na popularidade do parque entre os visitantes.

A diretora de campo do KNPTR, Sonali Ghosh, disse que a conquista destaca a crescente popularidade do parque como destino turístico global e reflete seus esforços eficazes de gestão e conservação.

“A introdução de novas atividades turísticas, como a observação de aves, caminhadas, turismo de barco, observação de golfinhos e percursos cicláveis, tem desempenhado um papel fundamental na atração de mais visitantes.

A KNPTR continua empenhada em fornecer instalações de classe mundial, garantindo ao mesmo tempo práticas de turismo sustentáveis ​​e ecológicas. Esta temporada recorde sublinha o status do parque como um destino de visita obrigatória para viajantes de todo o mundo”, disse Ghosh.

Ghosh acrescentou que receber o Rei do Butão em 5 de novembro e o Primeiro Ministro Narendra Modi em 8 e 9 de março do ano passado durante as suas visitas sublinhou a importância nacional e internacional do parque como um símbolo de excelência em conservação.

O diretor de campo sublinhou a importância das iniciativas de restauração de habitats e da coordenação interdepartamental e o papel ativo do grupo de trabalho anti-caça furtiva, garantindo um ambiente seguro e sustentável para os rinocerontes prosperarem.

“Seis e sete rinocerontes retornaram aos santuários de vida selvagem de Burachapori e Laokhowa após 40 anos. O rinoceronte provavelmente migrou do Parque Nacional de Orang quando o habitat natural que conecta as duas áreas protegidas foi restaurado e os rinocerontes também optaram por ficar para trás. longo prazo com mais de um ano registrando até agora.

Além disso, pelo menos sete tentativas diferentes de caça furtiva por parte de vários grupos foram frustradas antes que pudessem atacar. Um esconderijo de armas foi apreendido e suspeitos foram presos, indicando a preparação em que nossas forças da linha de frente têm trabalhado”, acrescentou Ghosh.

Destacando as conquistas do parque em 2024, o diretor disse: “Apesar das cheias desafiadoras de 2024, as mais devastadoras desde 1991, o KNPTR mostrou uma preparação e resposta notáveis, resultando em apenas duas mortes de animais devido a atropelamentos, uma redução significativa em comparação com os anteriores”. Medidas eficientes de mitigação de inundações garantiram uma excelente proteção da vida selvagem, preservando o equilíbrio ecológico e minimizando as vítimas entre as espécies vulneráveis.”