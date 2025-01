O Kenya Tourism Board (KTB) e o Athletics Kenya (AK) lançaram a “Magical Kenya Mountain & Trail Series”, uma nova iniciativa concebida para estabelecer o Quénia como um destino de turismo desportivo e de aventura de primeira linha. A série começará com Barngetuny Mountain Run no condado de Nandi em 18 de janeiro de 2025.

Durante o evento de lançamento em Nairobi, John Ololtua, Secretário Principal do Turismo, destacou o potencial do Quénia para atrair turistas, acrescentando o trail running e o trail running à oferta turística do país.

“Esta série de trilhas e montanhas mágicas no Quênia está alinhada com nossa estratégia mais ampla de posicionar o Quênia como um destino multiexperiência, atendendo a diversos interesses”, disse ele. “Estamos confiantes de que esta série de trilhas se tornará um evento marcante, atraindo visitantes de todo o mundo e contribuindo significativamente para a nossa economia turística”.

A parceria entre a KTB e a AK visa promover as paisagens do Quénia e, ao mesmo tempo, proporcionar aos jovens oportunidades de mostrarem o seu talento. O Tenente General (Rtd) Jackson Tuwei, Presidente do Atletismo do Quênia, expressou seu entusiasmo pela série, dizendo: “Podemos usar essas pistas e trilhas de montanha para treinar nossos atletas para os Campeonatos Mundiais de Corrida de Montanha e Trail e, ao mesmo tempo, posicionar o Quénia como sede de um. dos eventos da série global.

A série de seis eventos incluirá Barngetuny Mountain Run, Nyamira Great Run Edition em maio, Mt. Kenya Mountain Run Edition em junho, Aberdare’s Trail Run Edition em agosto, Mt. Longonot Edition em novembro e Elgon Run em dezembro.

June Chepkemei, CEO da KTB, descreveu a parceria como um marco fundamental na diversificação do sector do turismo no Quénia. Ele destacou que a série atrairá tanto entusiastas do esporte internacionais quanto turistas nacionais. “As paisagens deslumbrantes do Quénia proporcionam o cenário perfeito para o turismo de aventura”, acrescentou Chepkemei.

O evento contou com a presença das principais partes interessadas, incluindo parceiros do turismo e comunidades locais, sublinhando a importância da iniciativa na promoção do crescimento económico e na promoção do rico património cultural do Quénia.