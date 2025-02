Nairobi, 30 de outubro (IANS) A Autoridade Reguladora do Turismo do Quênia (TRA) disse quarta -feira que realizará um exercício de classificação nacional para todas as instalações e estabelecimentos de turismo a partir de fevereiro de 2025. “/>

O presidente da Kenia, William Ruto, disse no domingo que o governo revisará os requisitos de visto e a autorização de viagens eletrônicas (ETA) para passageiros que chegam ao porto de Mombasa como parte dos esforços para aumentar o turismo de cruzeiros.

Ruto disse que o ETA da entrada múltipla permitirá que os turistas de cruzeiros explorem Mombasa para se mover livremente entre os cruzeiros e a cidade sem exigir a autorização toda vez que saem do barco, informou a agência de notícias Xinhua.

“Vamos mudar nosso visto e ETA para que a entrada no país seja mais fácil e mais perfeita, sem papelada ou atrasos desnecessários para os visitantes”, disse ele em Mombasa como o MS Norwegian Dawn Cruise, o maior recipiente que foi acoplado pelo Porto ele chegou com mais de 3.100 pessoas a bordo.

Ruto disse que as mudanças de visto e ETA estarão alinhadas com os recentes ajustes feitos para chegadas internacionais nos principais aeroportos do país, garantindo um processo de entrada uniforme para todos os viajantes.

O país da África Oriental recebeu 6.561 turistas de cruzeiro no ano passado, com o subsetor crescendo em mais de 163,5 %, de acordo com estatísticas do Ministério do Turismo e Vida Selvagem.

Espera -se que a introdução de uma entrada múltipla ETA, juntamente com um maior investimento em portos, impulsione o turismo de cruzeiro, atraindo mais navios para o porto de Mombasa, disse Rebecca Miiano, secretária do Gabinete de Turismo e Vida Selvagem.

Miano acrescentou que o Quênia receberá oito cruzeiros durante a temporada de cruzeiros.

Os turistas internacionais do Quênia chegaram a 15 %, para 2,4 milhões, em comparação com 2,09 milhões em 2023, segundo o ministério. Os ganhos turísticos de incentivo aumentaram 19,8 %, para 452,20 bilhões de linhas -que -linhas (aproximadamente US $ 3,49 bilhões) de US $ 2,92 bilhões em 2023.

“Os cruzeiros estavam no ponto mais alto de todos os tempos, alguns anos atrás, e então experimentamos uma desaceleração. Mas no ano passado, tivemos (aproximadamente) 6.500 visitantes, enquanto este ano, esperamos que o número aumente, pois esperamos outros oito cruzeiros.

O presidente do Quênia instou o setor privado a expandir instalações para melhorar a indústria hoteleira e enfrentar o crescente número de turistas que chegam ao país.