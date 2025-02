Kerala Tourism launches new summer campaign targeting urban families

O Kerala Tourism apresentou uma ampla gama de produtos e iniciativas para atrair um aumento esperado nos turistas nacionais durante as próximas férias de verão. O estado está focado em melhorar seu apelo como principal destino de viagem, oferecendo experiências memoráveis ​​para os turistas. Em uma entrevista coletiva em Nova Délhi, o diretor de turismo de Kerala, Sikha Southern, garantiu aos participantes que a atração turística do estado continua a evoluir com produtos inovadores, garantindo seu lugar como um destino emocionante para todas as estações.

Como os turistas nacionais representam uma parcela significativa do setor de Kerala Tourism, o estado lançou uma nova campanha promocional para a temporada de viagens de verão para mostrar suas ofertas e fortalecer as associações com as partes interessadas nas principais cidades, principalmente antes das férias de verão do período.

O Kerala Tourism está pronto para um aumento nos visitantes nacionais neste verão, implementando uma variedade de experiências de viagem atraentes com a nova campanha promocional nacional chamada ‘Reungue em Kerala’, destacando destinos populares e novas ofertas. Mais de 1 milhão de visitantes de dentro da Índia viajaram para Kerala no primeiro semestre de 2024.

O sul enfatizou a importância dos visitantes nacionais na manutenção do impulso turístico de Kerala, observando que os esforços promocionais da Pan-Índia do Estado têm como objetivo fortalecer sua posição como destino ao longo do ano que atenda a uma variedade de necessidades de viajantes.

Nos últimos anos, Kerala viu um aumento notável nas chegadas de turistas nacionais, excedendo os níveis pré-pandêmicos em 2022 e registrando números recordes em 2023. A tendência continuou em 2024, com mais de 1 crore de visitantes da Índia na primeira metade da metade do ano. Para aumentar ainda mais esse impulso, o Kerala Tourism está realizando reuniões B2B em cidades como Bengaluru, Ahmedabad e Chennai para promover as atrações e a infraestrutura turística do estado para as partes interessadas da indústria.

Além de promover destinos conhecidos, Kerala também está destacando o norte de Kerala, com ênfase em Bekal, Wayanad e Kozhikode, e destacando destinos menos conhecidos com uma infraestrutura melhorada. Essas áreas, juntamente com as famosas praias de Kerala, estações de montanha, casas flutuantes e remansos, oferecem uma combinação única de experiências culturais, aventura e poço -ser, desde o Festival de Dança de Nishagandhi até eventos internacionais de surf, parapente e ciclismo de montanhas.

Cammeating sua atratividade ainda mais, Kerala se tornou um centro de casamentos de destino e eventos de ratos, atraindo visitantes nacionais e internacionais que buscam luxo, tradição e modernidade em um ambiente único.