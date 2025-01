Kerala’s Kappad and Chal beaches earn blue flag certification

As famosas praias Kappad de Kerala, em Kozhikode, e Chal Beach, em Kannur, receberam a prestigiada certificação Bandeira Azul da Fundação para a Educação Ambiental (FEE), com sede na Dinamarca. Esta certificação reconhece as praias por cumprirem rigorosos padrões ambientais, de segurança e de sustentabilidade, solidificando a posição de Kerala como líder no turismo responsável.

O Ministro do Turismo da Autoridade Palestiniana, Mohamed Riyas, saudou a conquista como um marco e destacou que o estatuto de Bandeira Azul não só eleva o apelo global destas praias, mas também fortalece a reputação de Kerala como um dos principais destinos turísticos sustentáveis. “Este reconhecimento reflete o compromisso de Kerala em preservar a sua beleza natural e, ao mesmo tempo, promover práticas de turismo ecológicas”, disse ele.

Riyas destacou ainda que a certificação é um passo importante para atrair turistas preocupados com o meio ambiente, impulsionando ainda mais o setor turístico do estado. “Kerala continua a estabelecer uma referência global no equilíbrio entre preservação e turismo, oferecendo aos visitantes uma experiência única baseada na sustentabilidade”, acrescentou.

A diretora de turismo, Sikha Surendran, saudou a certificação como uma prova da dedicação de Kerala ao turismo responsável. “A certificação Bandeira Azul demonstra o esforço contínuo do estado para manter praias higiénicas, seguras e ambientalmente responsáveis”, afirmou.

Ambas as praias de Kappad e Chal deram um exemplo de turismo responsável através das suas iniciativas ecológicas, garantindo um ambiente limpo e seguro para os visitantes, em linha com os padrões globais. A certificação Bandeira Azul é atribuída a praias, marinas e operadores de barcos que cumpram 33 critérios relacionados com práticas de sustentabilidade e segurança.