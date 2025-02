Kissimmee, Flórida, se tornará um destino ainda mais vibrante em 2025, com muitas novas atrações, adaptações e eventos projetados para cativar visitantes de todas as idades. Desde experiências de parques temáticos até aluguel de férias luxuosas e emocionantes performances ao vivo, a cidade está se preparando para oferecer aventuras inesquecíveis para os viajantes.

Várias novas atrações chegarão em 2025 a Orlando, de viagens emocionantes a experiências imersivas. SeaWorld, Legoland, Universal, Disney e Fun Spot estão adicionando algo novo. Famílias, buscadores de emoções e todos os intermediários encontrarão algo para desfrutar. Essas adições consolidarão a reputação de Orlando como um destino de entretenimento superior.

O SeaWorld Orlando está fazendo vôos na primavera de 2025 com o primeiro teatro de vôo do Ártico do mundo. Imagine voar em paisagens congeladas e mergulhar sob águas congeladas. Também na primavera de 2025, o Legoland Florida Resort está mergulhando no mundo subaquático. Seu primeiro aquário, Be Life Florida, terá 25 exposições e 3.000 animais marinhos. Projetado para crianças de 2 a 12 anos, combina educação e conservação com cenas subaquáticas com tema LEGO.

Para os fãs do esporte, o Kissimmee está recebendo um novo centro social em 2025. Crush Yard, um local de 50.000 pés quadrados, contará com quadras de pickleball cobertas, um bar esportivo e jogos como pingue -pongue e cornhole. Prepare -se para o picklet, torneios e ligas de brilho. Este lugar estará cheio de atividade. O altamente esperado quarto parque temático do Universal Orlando Resort, Universo Epic, abre em 22 de maio de 2025. Com cinco mundos imersivos, promete “aventuras extraordinárias” e atrações de avant.

Walt Disney World também não está faltando diversão. O verão de 2025 traz uma reinventada “The Little Mermaid: A Aventura Musical” nos estúdios de Hollywood da Disney. Um novo desfile deslumbrante, o “Disney Starlight Nightthest Parade” chegará ao Magic Kingdom Park. E prepare -se para um novo show de vilões com crachás ruins da Disney como Maléfico e Cruella de Vil.

A Fun Spot America-Kissimmee está adicionando duas novas caminhadas. “Swing ao redor” é uma viagem de balanço em família na seção de crianças. Para os buscadores de emoções, “Acima e Borda”, há um pêndulo invertido de 60 pés. De balanços suaves a vôos altos e aventuras subaquáticas, 2025 está emergindo como um ótimo ano para Orlando. Então, comece a planejar sua viagem agora!

Estadias e eventos de logish

As estadias de luxo, performances emocionantes e eventos de alta octanagem estão no horizonte. A reunião oferecerá acomodações de nível superior, variando de vilas aconchegantes de quatro quartos a grandes fazendas de quinze quartos. O Orlando Ballet tem uma temporada cativante planejada. O Blue Man Group abrirá um novo teatro de vanguarda. Hot Wheels Monster Trucks Live trará diversão em chamas para toda a família.

Os jogos do complexo de reuniões podem esperar serviços personalizados e confortos luxuosos. Essas acomodações são perfeitas para famílias ou grupos numerosos que procuram uma experiência de férias premium. O complexo oferece uma variedade de opções para atender a todas as necessidades e orçamento.

A temporada 2025 do Orlando Ballet está cheia de ações cativantes. “Peter Pan” (fevereiro de 2025) promete um show de círculo com acrobacias aéreas e uma coreografia impressionante. Os fãs de balé também podem desfrutar de uma “fatura tripla” que mostra as obras dos renomados coreógrafos George Balanchine, Martha Graham e Alysa Pires. A temporada também contará com o clássico balé “Giselle”, uma história atemporal de amor e traição.

O Blue Man Group trará sua marca de entretenimento exclusiva para o ICON Park em 3 de abril de 2025. Eles estrearão um teatro habitual 578 localizado sob o Orlando Eye. Os fãs podem esperar performances novas e clássicas, melhoradas pela tecnologia Avant -Garde.

Evite para uma aventura de alta octanagem em Hot Wheels Monster Trucks Live: Glow-N-Fire em 3 de maio de 2025. Este novo show é uma festa de aniversário para Bigfoot. Aguarde acrobacias que desafiam a gravidade, a transformação de robôs e as emocionantes performances de motocross de congelamento. É uma ação cheia de ação que é divertida para todas as idades

Por que beijo em 2025?

O alinhamento de 2025 de Kissimmee destaca seu compromisso com a inovação, entretenimento e luxo. Com novas atrações de parques temáticos, experiências familiares e performances mundiais, a cidade está preparada para se tornar um destino de visita forçado para viajantes que procuram memórias inesquecíveis.