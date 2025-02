Kiwi partners with Collinson International to offer complimentary airport lounge access

A Collinson International, líder mundial em experiências aeroportuárias e soluções de fidelidade, anunciou uma associação com a Kiwi, uma plataforma de interface Fintech para líderes de pagamentos unificados (UPI) com sede na Índia. Isso marca um primeiro significativo para um aplicativo da UPI na Índia, já que os usuários da Kiwi agora terão acesso gratuito a mais de 45 salas de aeroportos em 22 aeroportos do país.

A nova iniciativa permite que os usuários da KIWI obtenham uma visita gratuita aos aeroportos para cada INR 50.000 gastos através da UPI na plataforma. Esta oferta exclusiva elimina a necessidade de registro tradicional, cartões físicos ou associações adicionais. Os usuários podem reservar convenientemente o acesso da sala através do aplicativo Kiwi, gerando um código de passe ou QR, que pode ser digitalizado na entrada da sala para uma entrada perfeita.

Pesquisas recentes realizadas pela Collinson International destaca o crescente valor das vantagens relacionadas às viagens entre os consumidores indianos, com o ranking de acesso aos aeroportos como um dos benefícios mais desejados. Quase metade (44 %) dos entrevistados identificou o acesso ao salão como seu benefício de cartões de crédito mais relacionados a viagens, e mais de 60 % (63 %) expressaram juros na capacidade de estender esse benefício aos convidados. Em resposta, a Kiwi planeja lançar uma função que permite aos usuários compartilhar seu acesso à sala com amigos, familiares ou viajantes em um futuro próximo.

O relatório, com base em uma pesquisa de 7.250 pesquisada em 14 mercados da Ásia-Pacífico, revela que a viagem é a segunda maior despesa para os consumidores indianos, após ‘despesa diária’ em mantimentos e compras de varejo. A geração do milênio gasta mais em viagens, com a categoria representando 34 % de seu orçamento anual, enquanto a geração Z, a geração X e os boomers gastam significativamente menos: US $ 2.622, US $ 3.059 e US $ 2.600 por ano, respectivamente.

Summit Prakash, diretor do país, Índia e Ásia del Sur, Collinson International, comentou: “Com a demanda por viagens crescentes, os viajantes indianos valorizam os benefícios relacionados à viagem. Essa associação com a Kiwi fornecerá valor agregado aos seus clientes e esperamos receber os usuários da Kiwi em nossa rede de aeroportos. Esta associação apresenta benefícios de viagem premium à vida cotidiana, estabelecendo um novo ponto de referência para conveniência e inovação no ecossistema da UPI.