Kolkata Metro to launch INR 10 surcharge for night services on Blue Line from 2025

Em uma atualização recente, o Metrô de Calcutá introduziu uma sobretaxa de INR 10 para passageiros que usam a Linha Azul do Metrô de Calcutá para serviços noturnos. Trata-se de uma nova sobretaxa do género e aplicar-se-á a todos os passageiros que viajem em serviços nocturnos especiais que operam entre Nova Garia e Dum Dum, com partida às 22h40, de segunda a sexta-feira.

A medida é uma resposta ao baixo número de passageiros nestes serviços noturnos. A sobretaxa faz parte de um esforço para garantir a viabilidade operacional da continuidade desses trens além do horário normal de operação.

De acordo com o porta-voz do Metrô de Calcutá, a sobretaxa de Rs 10 seria aplicada uniformemente a todos os passageiros, independentemente da distância percorrida na rota Kavi Subhash-Dum Dum. A decisão de introduzir a sobretaxa foi tomada em resposta aos desafios de manter estes serviços noturnos com baixo número de passageiros. Ao implementar esta tarifa adicional, o Metro pretende compensar os desafios financeiros.

O anúncio, feito pela primeira vez em 3 de dezembro, enfrentou reação pública nas redes sociais, causando um atraso na sua implementação. No entanto, o plano terá agora início em 1 de janeiro de 2025. Embora esta medida tenha suscitado debate entre os residentes da cidade, especialmente aqueles que dependem do Metro para o transporte noturno, a sobretaxa é vista como um passo necessário para equilibrar a estabilidade financeira do Metro. sistema com a comodidade de oferecer serviços ampliados aos passageiros.



A sobretaxa experimental não se trata apenas de dinheiro, mas também serve como uma oportunidade para recolher dados sobre a procura dos passageiros e avaliar a viabilidade de manter os serviços nocturnos. Os dados recolhidos durante este período experimental serão cruciais para avaliar a viabilidade da continuação das operações noturnas do Metro no futuro, considerando tanto as necessidades dos viajantes como a sustentabilidade financeira do serviço.



Esta sobretaxa representa uma mudança significativa nas operações do Metrô de Calcutá. Marca um grande teste para o transporte público noturno na cidade, onde o aumento dos custos dos transportes é uma preocupação. Embora o custo adicional possa ser encarado com cepticismo, a fase experimental fornecerá informações valiosas sobre a melhor forma de servir os passageiros nocturnos sem comprometer a viabilidade operacional do Metro.