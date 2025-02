Korea Tourism organization sees 44pc surge in Indian arrivals; Delhi roadshow unveils 2025 Plans

Myong Kil Yun, Diretor Regional – Índia e países da SAARC, Organização de Turismo da Coréia com representantes de Taai “/>

A Organização do Turismo da Coréia (KTO), em colaboração com a Associação de Agentes de Viagens da Índia (TAAI), organizou um bando de bem -sucedido turismo da Coréia em Delhi em 6 de fevereiro de 2025, envolvendo parceiros de viagem e líderes da indústria. O evento ocorre quando as chegadas indianas à Coréia do Sul tiveram um aumento notável de 44 % em 2024, atingindo 176.668 visitantes, uma tendência que o KTO pretende continuar em 2025.

Durante o roadshow, a KTO introduziu várias iniciativas projetadas para melhorar as viagens para a Coréia do Sul, como o Programa de Consultores de Viagem Premium na Coréia (KPTC), o K-Identive Scheme 3.0 e os programas de suporte de ratos. Esses esforços visam facilitar as viagens mais suaves e melhorar o acesso da Índia à Coréia do Sul, alinhando -se com a visão do país de aumentar as chegadas indianas para 250.000 até 2025.

Myong Kil Yun, diretor regional – países da Índia e SAARC da KTO, disse: “A Índia é um mercado importante e estamos encantados com o crescimento das chegadas. Nosso objetivo para 2025 é receber 18,5 milhões de visitantes do mundo, incluindo 250.000 Índia. Através de iniciativas como o KPTC, nosso objetivo é treinar agentes de viagem com as ferramentas certas para oferecer experiências de viagem personalizadas.

Rajan Sehgal, Presidente – Conselho de Relações Públicas, TAAI, acrescentou: “O roadshow forneceu idéias e incentivos valiosos para o comércio de viagens, e continuamos apoiando a KTO a levar a Coréia do Sul à vanguarda – Garde do mercado de viagens da Índia”.

O programa KPTC, projetado para agentes de viagens especializados em prêmio para a Coréia, oferece recompensas e treinamento exclusivos de agentes para curar experiências de luxo. Enquanto isso, o apoio dos ratos KTO continua a fortalecer a atratividade da Coréia do Sul para grupos corporativos.