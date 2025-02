Ladakh hot springs to be thrown open as battlefield tourism destination from June 15

Jammu, 10 de fevereiro (IANS) Ladakh Hot Springs, localizado na área do vale de Galwan, perto da linha de controle real (LAC), com a China abre para os visitantes como parte do turismo no campo de batalha a partir de 15 de junho. “/>

Jammu, Ladakh Hot Springs, localizado na área de Galwan Valley, perto da linha de controle real (LAC) com a China, abre para os visitantes como parte do turismo do campo de batalha em 15 de junho.

As autoridades disseram na segunda -feira: “As Hot Springs em East Ladakh abrirão para turistas em 15 de junho deste ano, o quinto aniversário do martírio de 20 soldados indianos em confronto com o popular Exército de Libertação (PLA) da China, que perdeu seus 42 Jawans .

“Atualmente, mesmo os habitantes locais não podem visitar o vale de Galwan. A infraestrutura necessária está sendo gerada para promover o turismo.

“O Ministério da Defesa tomou uma decisão a esse respeito e o exército indiano está a bordo. A administração do território da União de Ladakh foi informada sobre a decisão e está tomando todos os acordos para converter o vale de Galwan em um destino Turista do campo de batalha.

“A área de fontes termais que também se aproxima da LAC em Ladakh também está abrindo para turistas com desenvolvimento de infraestrutura e operações do RETE já em andamento”.

As autoridades disseram: “Espera -se que a medida impulsione a fronteira e o turismo rural na região, proporcionando benefícios econômicos às comunidades locais. De estabelecer monumentos comemorativos de guerra para comemorar os sacrifícios dos soldados indianos até a promoção da vida selvagem e do turismo cultural, a iniciativa promessa A promessa de turismo de Ladakh.

Em 19 de janeiro, um recorde da área de Galwan foi realizado em 19 de janeiro por uma equipe de 10 membros de facilitadores de turismo que representam Altoa, Taxi Union, Tempo Union, Bike Union e Algha Tourism.

“O RET foi organizado pela Divisão Goc Kharu e, inicialmente, o plano é abrir a área para os turistas nacionais. O lago Pangge já atrai um grande número de turistas e espera -se que a adição de Galwan como destino forneça um impulso significativo ao turismo.

“Dois principais locais de infraestrutura estão planejados, um em um ponto médio, a 5 km de Durbuk, onde uma cafeteria, memórias e acomodações estão sendo construídas para cerca de 30 pessoas e outros 12 km de Durbuk.

“Shayok é a última cidade do assentamento ao longo da rota; além disso, não há mais assentamentos.

“Um museu em Galwan também está sendo desenvolvido como parte do memorial de 2020. Os turistas terão a oportunidade de admirar a paisagem impressionante”, disseram autoridades.

“Em áreas de fronteira de alto risco, os visitantes devem coordenar com as unidades do Exército por segurança e autorizações, facilitadas por uma única janela, enquanto nas áreas de grande altitude, as precauções devem ser adotadas e protocolos de aclimatação”, disseram as autoridades.

Deve -se lembrar que o Exército está trabalhando para transformar alguns desses campos de batalha históricos e ativos em destinos turísticos acessíveis.

O esforço permitirá que os cidadãos indianos explorem sites onde os soldados demonstram valor excepcional, o que também incentivará uma apreciação mais profunda pelas forças de defesa.