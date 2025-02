Laos targets 4.3 million foreign tourists in 2025

O Laos pretende atrair 4,3 milhões de turistas internacionais em 2025, com as expectativas de gerar mais de US $ 1 bilhão em receita.

O Ministério da Informação, Cultura e Turismo do Laos apresentou um ambicioso plano de desenvolvimento de turismo para 2026-2030. A estratégia visa expandir o turismo nas regiões do Norte, Central e Sul do Laos, concentrando -se em melhorar a infraestrutura e os serviços nos principais destinos turísticos, de acordo com uma notícia socioeconômica na terça -feira.

O ministério pretende melhorar a gestão e a supervisão dos principais destinos turísticos, garantindo que eles atendam aos padrões nacionais e internacionais para proporcionar um ambiente seguro e aconchegante para os visitantes. Além disso, o ministério planeja promover a participação da comunidade local no desenvolvimento do turismo, destacando a importância de incorporar a experiência e a experiência local para diversificar as ofertas de turismo no país.

O ministério se concentra em melhorar o atendimento ao cliente, garantindo a segurança dos turistas e promovendo práticas de turismo sustentáveis ​​para preservar a herança natural e cultural do Laos, informou a agência de notícias Xinhua.

Para estabelecer o Laos como um destino turístico superior, o ministério continuará a usar campanhas de mídia para fornecer informações turísticas precisas e oportunas.

Além disso, o ministério planeja colaborar com o setor privado para organizar os principais eventos que visam promover o perfil internacional do país. De acordo com os dados fornecidos ao Times Laosian pelo Ministério da Informação, Cultura e Turismo, em 2024 um total de 4.120.832 turistas visitaram o Laos

Os 10 países principais que contribuem para esse sucesso com o maior número de visitantes foram a Tailândia, Vietnã, China, Coréia, França, Rússia, Estados Unidos e Reino Unido. A Tailândia liderou o caminho com 1.215.553 turistas, seguidos pelo Vietnã com 1.054.204 e China com 1.048.034.

O aumento do número de visitantes do Laos é atribuído ao aumento da exposição do país em vários sites de viagens internacionais, bem como ao sucesso da campanha do ano de 2024 VISO DE LAS. Visto para mais de 30 países, incluindo China, Estados Unidos e oito países europeus.

Em outubro, o Laos ficou em quarto lugar na lista dos 30 melhores lugares para visitar em 2025 para o guia de viagem “Lonely Planet”. Os cinco destinos principais incluem Camarões, Lituânia, Fiji, Laos e Cazaquistão.