Larisa Resort Manali

“/>

A Larisa Hotels & Resorts e o AM Hotel Kollection anunciaram uma fusão estratégica, combinando sua experiência e expandindo sua pegada no setor de hospitalidade indiana. A nova empresa operará 26 hotéis e resorts, com seis propriedades de desenvolvimento adicionais, para um total de 950 chaves. Conselhos, as duas empresas excederão 100 milhões de rúpias na receita operacional anual.

A entidade mesclada, que opera sob a marca Larisa Hotels and Resorts, reflete os pontos fortes únicos de ambas as organizações. A Larisa Hotels é conhecida por suas próprias propriedades e operadas, enquanto o Hotel Kolccion é celebrado para administrar hotéis independentes focados no estilo de vida. Essa fusão está preparada para criar um líder dinâmico de hospitalidade com uma ampla gama de ofertas e um escopo geográfico mais amplo.

A entidade combinada está preparada para o crescimento acelerado, com o objetivo de alcançar um crescimento de 20 a 25 % de seu portfólio atual e aumentar a renda por meio de novas aquisições e contratos de gerenciamento. A fusão também abre portas para novas oportunidades em propriedades e gerenciamento de compartilhamentos de marca e marca.

Liderando a empresa mesclada estão Priya Thakur, proprietária e diretora da Larisa Hotels, e Randhir Narayan, fundador e CEO do Am Hotel Kollection. Thakur expressou emoção por fusão, afirmando: “Este é um marco significativo para Larisa, pois reúne duas marcas com uma paixão compartilhada por redefinir a hospitalidade. Nosso objetivo é se tornar o melhor em gerenciamento independente e de marca, oferecendo experiências transformadoras para nossos convidados.

Narayan acrescentou: “Essa fusão combina nossos pontos fortes, criando uma plataforma para inovação, o valor aprimorado do proprietário e o crescimento dos funcionários. Estamos empolgados em construir uma marca que oferece experiências de convidados excepcionais enquanto expandem nosso portfólio.

A empresa também está lançando uma nova marca de mercado médio destinada ao segmento de hospitalidade boutique, oferecendo salas com um preço entre US $ 50-100, ainda mais diversificando suas ofertas para atender às diferentes necessidades de mercado.