L'Atelier du Voyage partners with Inzik Hospitality to expand presence in India

L’Atelier du Voyage, uma empresa líder em gestão de destinos com sede em Marrocos, anunciou uma importante parceria com a Inzik Hospitality, que representará a empresa na Índia. Esta colaboração irá reforçar a presença do L’Atelier du Voyage no mercado indiano e aumentar a visibilidade de Marrocos como um destino turístico de primeira linha. O país do Norte de África estabeleceu uma meta ambiciosa de atrair 100.000 visitantes indianos até 2026, concentrando-se no turismo de luxo, no intercâmbio cultural e na conectividade contínua para satisfazer a crescente procura do sector de viagens de saída da Índia.

A nomeação da Inzik Hospitality como representante oficial expandirá ainda mais o alcance do L’Atelier du Voyage nas principais regiões da Índia, incluindo o Oeste, o Norte e o Leste. L’Atelier du Voyage, conhecido pelos seus serviços de viagens personalizados, emprega mais de 150 profissionais, incluindo mais de 30 membros indianos que trabalham nos seus escritórios em Marrocos.

A empresa oferece uma variedade de experiências de viagem personalizadas, incluindo safáris de aventura no deserto, retiros de luxo e excursões culturais envolventes. Os destaques dessas experiências incluem passeios de balão de ar quente sobre Marrakech, passeios de camelo pelas areias do deserto e voos panorâmicos de balão sobre as montanhas do Atlas.

“Estamos entusiasmados com a parceria com a Inzik Hospitality para expandir nosso alcance na Índia, um mercado com enorme potencial para turismo de luxo e aventura. O crescente interesse da Índia em experiências de viagem únicas alinha-se perfeitamente com os serviços personalizados que oferecemos”, disse Anshul Vasnani, Chefe de Operações Inbound do L’Atelier du Voyage.

Munib AH Birya, Diretor da Inzik Hospitality, expressou seu entusiasmo com a associação e disse: “Estamos muito satisfeitos em representar o L’Atelier du Voyage na Índia e trazer suas experiências marroquinas excepcionais aos viajantes indianos. “Marrocos oferece uma mistura perfeita de aventura, cultura e luxo, que ressoa profundamente no mercado indiano.”

Com esta aliança, o L’Atelier du Voyage está pronto para oferecer experiências marroquinas exclusivas aos turistas indianos, consolidando o país como um dos principais destinos para quem busca viagens inesquecíveis de luxo e cheias de aventura.