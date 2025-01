Leopard Safari to begin soon at Sanjay Gandhi National Park: Maha minister

Mumbai, ministro do Guardião Suburbano de Mumbai e ministro de Assuntos Culturais e TI e Cultural, Ashish Shelar anunciou sexta -feira o lançamento de um ‘safari leopardo’ no Parque Nacional Sanjay Gandhi (SGNP) em Borivali, no norte de Mumbai.

Em um raro gesto de conservação, ele também adotou dois leões: ‘Bharat e Bharati’ por um ano, assumindo a responsabilidade pessoal por sua manutenção.

Durante sua visita ao SGNP na sexta -feira, Shelar inspecionou o parque. Ele foi acompanhado pelo colecionador do distrito suburbano Rajendra Kshirsagar, o chefe conservador Mallikarjuna G., o vice -diretor Revati Kulkarni, o assistente oficial florestal Southir Sonhir Sonawane, diretor de segurança Yogesh Mahajan e outros funcionários preocupados.

“Atualmente, o SGNP abriga safaris de tigre e leão. Filhotes de leopardo encontrados em várias partes de Maharashtra são trazidos e criados aqui. Mas os turistas não podem ver leopardos em seu habitat natural. Quase 30 hectares de terra seriam necessários para esse fim e estão disponíveis”. disse um comunicado divulgado pelo Gabinete do Ministro. Segundo as autoridades, o custo do projeto é estimado em 5 milhões de rúpias. Todos os anos, 20 lakh de turistas visitam este parque nacional. Se o safari de leopardo for introduzido, o número de turistas aumentará, o que aumentará a renda do parque, Mallikarjuna G., que fez uma apresentação detalhada ao ministro informou o conservador.

Shatar instruiu o processo a iniciar o processo para iniciar o safari do leopardo e os fundos necessários serão obtidos em conjunto do Departamento Florestal e do Comitê de Planejamento Distrital. Ele também ordenou que o coletor do distrito acelerasse a proposta de dar vida à iniciativa o mais rápido possível.

Enquanto isso, Shelar anunciou que adotou dois filhotes de três anos: ‘Bharat e Bharati’ que foram trazidos para o SGNP de Gujarat no Dia da República. O ministro decidiu apoiar pessoalmente todas as despesas de seus cuidados e bem -estar.

Em um desenvolvimento relacionado, o ministro ordenou que os funcionários do SGMP fornecessem cobertura imediata de seguro de 400 trabalhadores para sua segurança. Ele garantiu que a alocação orçamentária necessária também será realizada imediatamente. Existem 400 trabalhadores no Parque Nacional Sanjay Gandhi que desafia as condições climáticas extremas e em contato direto com animais selvagens. A maioria deles são tribos. Além disso, há uma equipe de 11 trabalhadores cujo trabalho é proteger a vida selvagem e os assentamentos humanos.