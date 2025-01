Let them eat sponge cake: we watched Meghan Markle’s cooking show trailer so you don’t have to

Imagine que você está prestes a convidar seus amigos para jantar. Como você faria isso?

É simples. Tudo começa no exuberante jardim verde que circunda sua fazenda, passeando por fileiras de frutas maduras e suculentas, reunindo tomates, flores de abóbora e folhas de alface em tons de joias em uma delicada cesta de vime. Depois você passa por um apiário e coleta mel fresco.

Certifique-se de ter aproximadamente sete acres de flores comestíveis à mão para decorar as elaboradas saladas, donuts e bebidas que você servirá aos seus convidados, todos eles celebridades fabulosamente ricas e famosas.

Nem sei por que estou te contando isso, é tão óbvio. Além disso, seu marido é um príncipe.

Se tudo isso não fosse imediatamente óbvio para você, uau, que vergonha! – Não se preocupe. Esta semana, foi lançado o trailer de Meghan, o novo programa da Netflix da Duquesa de Sussex, With Love, Meghan, com estreia em 15 de janeiro. De acordo com NetflixA série, produzida pela Duquesa, “reimagina o gênero de programação de estilo de vida” ao “combinar instruções práticas e conversas francas com amigos, novos e antigos”.

“Não estamos procurando a perfeição”, Meghan nos garante de algum lugar no fundo de uma cozinha de fazenda no estilo Nancy Meyers, do tamanho de um pequeno hangar de avião. “Estamos em busca da alegria!” De acordo com Ela DecoraçãoO fogão Thermador e o fogão vistos no trailer podem custar entre US$ 12 mil e US$ 16 mil.

O trailer, que parece um quadro do Pinterest de “luxo tranquilo” ganhando vida, é uma sinfonia de bege: suéteres bege, hummus bege, focaccia bege, velas bege personalizadas e uma variedade de flores bege. “Vejo para qual cor estou inclinado e tudo começa a partir daí”, diz Meghan, referindo-se aos arranjos florais bege.

Há também algumas coisas que não são bege: uma única cenoura cortada longitudinalmente e torradas caprese que parecem joaninhas. Numa reverência culinária à terra natal do marido, Meghan também prepara um prato Eton e um pão de ló Victoria que serve à atriz Mindy Kaling, que o declara “provavelmente um dos momentos mais glamorosos da minha vida”. Kaling participou de várias festas do Met Galas e do Oscar, mas uma fatia de bolo de três camadas também é boa.

Há também várias fotos de Guy, o beagle idoso de Meghan, que espero que tenha pelo menos três horas de transmissão ininterrupta. Também é um pouco bege.

A série não foi filmada no hotel de inspiração toscana de US$ 14,6 milhões de Meghan e Harry. propriedade mas a poucos quilômetros de distância, no Montecito, de US$ 8 milhões propriedade dos filantropos Tom e Sherrie Cipolla. Um cenário mais barato e mais identificável.

Online, as reações ao trailer foram… mistas.

“Meu Deus. Ela é querida. Simplesmente a mais linda. Mal posso esperar por isso”, escreveu um comentarista em resposta a um Prazo final artigo sobre a série.

“Para quem é este programa? Destina-se a pessoas com muito rendimento e tempo disponível. Eu sinto que isso parece surdo e empurra a narrativa do classicismo de elite. [sic]”, escreveu outro.

“O que diabos é isso no cosplay de Joanna Gaines?” perguntou um reddit usuário, referindo-se ao Apresentador de HGTV e decorador de interiores chique de fazenda.

QUEM é esse show para? É uma boa pergunta. Talvez seja para quem se sente atraído pela estética das algemas tradicionais, mas ainda não está pronto para se dedicar à Fazenda Bailarina. Talvez seja uma plataforma de lançamento para American Riviera Orchard, marca de geléias e manteigas de nozes de Meghan que foi lançada em 2024 e ainda não produziu nenhum conteúdo ou produto.

É sem dúvida para a Netflix, com quem a produtora de Meghan e do Príncipe Harry, Archewell Productions, assinou um acordo. Contrato de 100 milhões de dólares. Ah, a pitoresca busca da alegria!