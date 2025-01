Não sabíamos o que esperar quando visitamos o último andar de Tirol no andar superior de um shopping center no coração de Innsbruck.

Anteriormente, tínhamos visitado Fly sobre a Islândia, um passeio turístico em Reykjavik, mas isso foi muito diferente – uma série de salas e experiências interativas que nos rodeia na essência do tirol. É uma demonstração impressionante que vai além das exposições tradicionais, oferecendo uma jornada sensorial pela história e cultura da área.

Após a chegada, a equipe amigável nos deu uma breve introdução e orientação sobre o uso de equipamentos de RV. A aventura começa em uma sala onde figuras holográficas – um pai e sua filha – dizem a Tyron Customs – uma mistura suave de narrativa e tecnologia.

Com fones de ouvido de realidade virtual, depois voltamos para momentos decisivos no passado do Tirol. Ficamos ao lado de Ötzi, cruzamos o reinado do imperador Maximiliano e vimos a intensa desobediência de Andreas Hofer, com reconstruções ao vivo.

A história que somos contadas é que o pai tem um novo emprego na China e que a família deixará o Tirol como resultado.

A filha está decepcionada com isso, e levamos a uma série de telas interativas que apresentam os tampos encantadores do Tirol e as estações de mudança, encapsulando o esplendor natural da área e como eles não devem deixá -lo para trás por causa dos lucros mais dinheiro no exterior.

A espetacular arte em grande escala, destaca o fator “uau” que enfrenta Tirol promete, com a filha convencendo o pai de que a família deveria ficar.

A jornada culmina em um espaço que reflete o futuro do tirol, permitindo -nos considerar a interação dinâmica entre conservação e progresso.

Em apenas uma hora, a experiência de Tirol consegue concentrar a alma da área em uma narrativa encantadora. Se você estiver apenas em Innsbruck por um curto período de tempo, e gostaria de ter uma sensação para a área mais ampla, definitivamente vale a pena uma visita.

Apocalipse: nossa viagem foi financiada por Tourism Innsbruck.

