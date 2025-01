Liverpool v Manchester United: Premier League

73 minutos: Maguire faz outro desarme forte, mas justo, para despojar Salah fora da área, mas o árbitro não gosta, então o Liverpool termina com uma cobrança de falta saborosa e Maguire com um cartão amarelo.

Salah chuta rasteiro para a direita. Onana está no caminho certo e o baque da bola batendo nas luvas vem logo antes do som da bola batendo na rede!

68 minutos: E o pênalti foi concedido! De Ligt, que disputou o primeiro jogo do Liverpool, agora rivaliza com Alexander-Arnold pelo status de pesadelo defensivo.

64 minutos: De Ligt apoia Darwin na pausa do Liverpool e aceita sua cautela com uma expressão de resignação.

Cody Steel evoca Um gol que surgiu do nada para empatar com o Liverpool! Mac Allister encontra-o com um bom passe, corta o desafio de De Ligt e encontra o canto mais distante.

55 minutos: O Liverpool está um pouco confuso no momento. O United parecia, mais do que tudo, muito bem treinado.

Gakpo perdeu a melhor oportunidade do Liverpool da metade (aqui). É interessante comparar o seu remate com o segundo de Haaland pelo Manchester City ontem, numa oportunidade extremamente semelhante. Da esquerda do gol, Gakpo saiu com o pé direito e errou no poste mais distante, Haaland acertou com a esquerda e pronto.