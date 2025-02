‘Loved by Devotees’ initiative by MakeMyTrip to simplify pilgrimage stays

A Makemytrip, uma plataforma de viagem líder, introduziu ‘Amado pelos devotos’, uma coleção especialmente curada de mais de 450 hotéis e casas de casas em 26 principais destinos espirituais na Índia. Esta iniciativa chega em um momento em que a jornada espiritual na Índia está vendo um crescimento significativo, com destinos de peregrinação que agora representam mais de 10 % das reservas noturnas totais da plataforma no terceiro trimestre do ano fiscal de 2015. As buscas por destinos religiosos têm aumentou 46 % em 2024 em comparação com 2022, destacando uma demanda crescente por experiências de viagem enriquecedora espiritualmente.

As viagens de peregrinação da Índia geralmente estão profundamente enraizadas nas tradições familiares, e muitos viajantes são idosos ou procuram uma estadia pacífica e confortável. ‘Amado, dos devotos’, visa simplificar esse processo, oferecendo propriedades projetadas especificamente para atender às necessidades dos viajantes espirituais. A iniciativa é baseada em informações reais para viajantes e usa a tecnologia para facilitar os peregrinos para encontrar estadias que priorizem conforto, acessibilidade e conveniência.

Ankit Khanna, diretor de produtos – empresas de hotel, crescimento e emergente em Makemytrip, comentou: “Com uma melhor conectividade aos destinos espirituais em toda a Índia”, amada pelos devotos “, diz as adaptações atendem às necessidades exclusivas dos viajantes espirituais”. Nosso objetivo é reduzir o estresse de planejamento, para que os peregrinos possam se concentrar completamente em sua fé e viagem.

O processo de seleção avalia as propriedades com base na proximidade com os locais sagrados, na acessibilidade dos centros de transporte, na disponibilidade de restaurantes vegetarianos, estacionamento e serviços para idosos, como assistência em cadeira de rodas. Somente adaptações com usuários classificações de 3,5 ou mais estão incluídas, o que garante um alto nível de qualidade.

Atualmente cobrindo 26 destinos espirituais populares, a característica continuará a se expandir, tornando as viagens espirituais mais acessíveis no futuro.