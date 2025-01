LTC travel now includes 385 premium trains for govt employees

O Ministério das Ferrovias fez progressos significativos na melhoria da experiência de viagem dos funcionários públicos, expandindo o número de comboios disponíveis ao abrigo da Concessão de Viagem Licenciada (LTC).

De acordo com um comunicado de imprensa, os funcionários do governo podem viajar em 385 trens premium, incluindo 136 trens Vande Bharat, 97 Humsafar e 8 trens Tejas Express, juntamente com os 144 trens de alta qualidade existentes, como Rajdhani, Shatabdi e Duronto.

O comunicado de imprensa afirmava que os funcionários do governo já estavam aproveitando viagens de luxo com ar condicionado em 144 trens de alta qualidade existentes nas categorias das séries Rajdhani, Shatabdi e Duronto. Com esta decisão, haverá um total de 385 comboios em todas as regiões do país onde operam nos quais os funcionários públicos poderão reservar bilhetes para viagens LTC.

Esta expansão, anunciada pelo Departamento de Pessoal e Formação, visa proporcionar a todos os funcionários do governo central acesso a opções de viagens de classe mundial. De acordo com as novas diretrizes, os funcionários podem viajar para sua cidade natal ou qualquer destino na Índia enquanto aproveitam seu LTC.

“Em viagens de trem de curta e média distância nos trens expressos Vande Bharat, Tejas e Shatabdi, os funcionários podem aproveitar viagens em vagão-cadeira até o nível 11. Funcionários de nível 12 e superior têm direito a viajar em vagão-cadeira executivo nesses trens. Viagens de longa distância , onde os ônibus têm leitos, ou seja, trens de luxo do tipo Rajdhani, os funcionários de nível 12 e superior podem aproveitar o AC na 2ª classe do nível. De 6 a 11 anos, os funcionários podem aproveitar viagens AC de 2ª classe, enquanto todos os outros, ou seja, nível 5 e abaixo, podem aproveitar viagens AC de terceira classe durante seu LTC”, diz o comunicado na sexta-feira.

O LTC, que é um serviço de viagens concessional, permite que funcionários do governo viajem para sua cidade natal ou para qualquer lugar da Índia por um período de quatro anos. Os funcionários podem reivindicar o LTC para sua cidade natal duas vezes em dois anos ou para uma combinação de sua cidade natal e outros locais ao longo dos quatro anos.