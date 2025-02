O Aeroporto Chaudhary Charan Singh International (CCSI) interromperá todas as operações de voo entre 10h e 18h, a partir de 1º de março, devido a um importante projeto programado de Reba até 15 de julho. Os funcionários prevêem que a renovação afetará mais de 1.088 vôos durante o período de 136 dias. Espera -se que este extenso trabalho interrompa os planos de viagem de cerca de 1,84 lakh de passageiros que fizeram reservas precoces, de acordo com um relatório da TOI.

A trilha betuminosa de 2.744 metros de comprimento e 45 metros de largura, que também tem um ombro adicional de 7,5 metros para cada lado, foi reestruturado pela última vez em 2018. Desta vez, o aeroporto planeja realizar a moagem da pista existente, seguida, seguida, seguida por um processo de incorporação e sobreposição para cumprir os novos parâmetros de design e os padrões regulatórios. Uma área total de 1,80 lakh de metros quadrados será recriada, incluindo a pista e as ruas de filmagem. Esta nova rua de tiro ajudará a garantir a entrada e a saída da aeronave mais rápida após o pouso ou a decolagem. Além disso, uma rua de filmagem adicional (P9) será construída.

Além do trabalho de recuperação, o aeroporto também está atualizando seu sistema de iluminação terrestre do aeródromo, mudando o halogênio para as luzes LED de baixo consumo. Espera -se que essa conversão atinja uma redução mínima de 50% no consumo de energia. Junto com isso, a sinalização do aeródromo também será atualizada para atender aos padrões mais recentes.

O projeto de atualização da faixa foi planejado com cuidado, com consultas envolvendo várias partes interessadas, incluindo organizações regulatórias e companhias aéreas. Esse esforço de colaboração permitiu ao aeroporto garantir as aprovações necessárias, minimizando cancelamentos e interrupções de vôo.

À medida que o projeto de recuperação avança, os passageiros devem permanecer informados e ajustar seus planos de viagem de acordo para evitar inconvenientes.