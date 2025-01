Lufthansa acquires 10% stake in Latvia's airBaltic to boost European presence

A Lufthansa concordou em adquirir uma participação de 10% na companhia aérea de Lethar da OPI do Airbaltic, disse a companhia aérea alemã na quarta -feira, seu último movimento para expandir sua presença européia.

O transportador de aeronaves alemãs contribuiu recentemente com uma participação de 41% na companhia aérea estadual da ITA e na Reuters informou na terça -feira que está em conversas separadas para adquirir uma participação minoritária no Air Europa na Espanha.

O acordo de quarta -feira está à frente dos planos do Airbaltic para listar no início de 2026. Em setembro do ano passado, a Reuters informou que a Lufthansa está pensando em participar do Airbaltic antes de seu OPI.

A participação será emitida na forma de ações atualmente conversíveis a um preço de assinatura de 14 milhões de euros (US $ 14,56 milhões), mas o tamanho da participação pode estar sujeito a alterações, dependendo do preço do OPI do Airbaltic, disse Lufthansa.

A Etihad Airways e Flynas estão se preparando para ofertas públicas iniciais este ano. A Etihad busca cerca de US $ 1 bilhão, vendendo uma participação de 20 % e apontando para investidores locais e internacionais. O Flynas, apoiado por Kingdom Holding, planeja listar no mercado de ações sauditas. Esses OPI fazem parte das estratégias dos governos locais para diversificar suas economias.

A Lufthansa também receberá um assento no Conselho de Supervisão Airbaltic, disse a empresa alemã. A Airbaltic disse em uma declaração separada que o contrato forneceria fundos adicionais para apoiar seus planos de crescimento e expansão.

Está planejado que a transação seja fechada durante o segundo trimestre de 2025, sujeita à revisão do antimonopólio.

As companhias aéreas europeias tiveram problemas com atrasos na cadeia de suprimentos, interrupção trabalhista, aumento dos preços e limites do espaço aéreo em 2024, e muitos relataram resultados financeiros mais fracos do que o esperado, exercendo pressão sobre as avaliações do setor.