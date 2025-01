Quando Twilight foi para Innsbruck, ousamos Hofgarten onde Esmalte Era esperado – uma série impressionante de luzes que aparecem ao longo deste parque histórico.

O parque remonta ao século XV que foi originalmente criado como parte dos jardins imperiais da dinastia do governo dos Habsburgo. E este festival anual de luzes, que vai de novembro a fevereiro, transforma jardins em uma esfera de charme, convidando os visitantes a experimentar a magia da paz, do amor e da família.

Lumagica data de uma instalação em Hücckeloven, Alemanha, onde apareceu uma instalação em um antigo Hill Carbon. A idéia se expandiu para locais em toda a Europa, incluindo Varsóvia, Trondheim, Barcelona e – é claro – agora Innsbruck.

É um espetáculo que agradecerá aos jovens e aos idosos. A rota circular acima de um quilômetros é decorada com bicicletas iluminadas, trens, árvores e muito mais.

Na sua viagem, há um ponto em que você pode se aquecer com uma bebida a vapor antes de continuar apreciando o resto da tela. Algumas árvores são iluminadas e mudaram as cores em harmonia com a música, enquanto os insetos grandes e grandes ganham vida com animações dinâmicas.

Meus favoritos pessoais eram os balões e um robin solitário (o último apenas porque meu time de casa é chamado de “The Robins”).

A instalação culminou em telas interativas inteligentes, onde os participantes foram chamados para cada um tocar uma cúpula de metal e conectados – de mãos dadas ou compartilhar um beijo – para acender uma tela leve romântica.

Ter um parque histórico e uma luz de arte contemporânea estão associados, pois foi muito impressionante e uma celebração adequada da rica herança e criatividade moderna de Rich Innsbruck.

Em essência, Lumagica em Innsbruck é mais do que um espetáculo visual. É uma experiência impressionante que toca o coração e a alma. Se você está procurando diversão em família ou um momento de reflexão, essa jornada brilhante oferece algo único e especial.

Apocalipse: nossa viagem foi financiada por Tourism Innsbruck.

Paul Johnson Paul Johnson é o autor de uma luxuosa viagem de blog e trabalha no setor de viagens há mais de 30 anos. Ele é o vencedor das inovações no prêmio de Melhor Viagem de Viagens da Viagem da revista Wired. Além de outros prêmios, o blog também foi eleito “um dos melhores blogs de viagens do mundo” e “Best for Luxury” pela Telegraph.