Madhya Pradesh invites bids to operate 120 km Narmada river cruise

O departamento de turismo de Madhya Pradesh abriu licitações para operar a proposta expedição de cruzeiro de 120 quilômetros no rio Narmada, que se estende entre Madhya Pradesh e Gujarat para melhorar o turismo aquático.

O departamento de turismo do estado lançou um convite à manifestação de interesse, solicitando licitações para operar o cruzeiro, que irá de Ekatma Dham (a Estátua da Unidade) localizada em Omkareshwar, em Madhya Pradesh, até a Estátua da Unidade em Kevadia, Gujarat.

“O departamento está à procura de operadores para gerir o movimento de cruzeiros interestaduais entre Madhya Pradesh e Gujarat. Esta iniciativa oferecerá aos turistas uma experiência única e impulsionará as atividades turísticas na região”, disse um alto funcionário do departamento de turismo.

Para a expedição do cruzeiro, serão construídos quatro terminais fluviais ao longo do percurso de 120 quilômetros, que incluirá um trecho rodoviário. Dois desses terminais serão construídos em Kukshi e Sakarja, no distrito de Alirajpur, em Madhya Pradesh, enquanto os outros dois serão estabelecidos em Hanfeshwar e Mokhadi, em Gujarat.

O departamento de turismo do estado planeja promover significativamente o turismo aquático até 2025, concentrando-se na expansão das instalações existentes e na introdução de novos iates clubes e atividades de aventura aquática. Atualmente, cerca de 22 corpos d’água, entre lagos, rios e reservatórios, foram designados para o desenvolvimento do turismo aquático.

“Madhya Pradesh oferece diversas paisagens naturais que são ideais para uma variedade de atividades aquáticas. O estado possui inúmeros reservatórios e rios que oferecem excelentes oportunidades para pesca, jet ski, passeios de barco e outras atividades aquáticas. iniciou operações na Ilha Sarsi e atualmente a Madhya Pradesh Tourism Development Corporation (MPTDC) administra um total de 14 clubes náuticos”, disse o funcionário.

O departamento de turismo também está trabalhando para transformar a área ao redor da Barragem de Gambhir em um refúgio de fim de semana, estabelecendo um iate clube e introduzindo uma variedade de atividades aquáticas e de aventura emocionantes na região.