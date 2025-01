Madhya Pradesh launches VR expeditions to heritage sites

O Departamento de Arqueologia, Arquivos e Museus de Madhya Pradesh apresenta uma iniciativa de Realidade Virtual (VR) para oferecer experiências imersivas em 3D no Museu do Estado de Bhopal e no Forte Orchha. Este novo empreendimento permite aos visitantes interagir de forma interativa com o rico patrimônio cultural e histórico do estado.

A primeira fase do projeto introduzirá cabines de realidade virtual, cada uma equipada com 10 headsets, em ambos os locais. A experiência de realidade virtual incluirá filmes com curadoria especial destacando os locais históricos e culturais mais importantes de Madhya Pradesh. Uma interface fácil de usar permitirá ao visitante escolher o conteúdo de acordo com seus interesses, proporcionando uma viagem personalizada pelo patrimônio do estado.

O Departamento garantiu que a tecnologia seja acessível a todos, incluindo ingressos com desconto para grupos escolares e universitários. Em linha com a sua abordagem inclusiva, a experiência de realidade virtual foi concebida para atender pessoas de todas as idades e origens. As atualizações anuais atualizarão o conteúdo, garantindo que até mesmo os visitantes regulares possam desfrutar de experiências novas e envolventes.

A primeira fase será lançada no final de março de 2025 e o acesso público começará em abril. O Departamento planeia expandir a iniciativa aumentando o número de auriculares, adicionando suporte multilingue e introduzindo locais adicionais com base no feedback dos visitantes. Esta iniciativa inovadora de realidade virtual representa uma nova forma de as pessoas se conectarem e vivenciarem a rica história de Madhya Pradesh.