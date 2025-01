Maha Kumbh 2025: Airfares increases by 498 per cent as devotees Rush to Prayagraj in Uttar Pradesh

O Maha Kumbh é um dos maiores encontros espirituais do mundo. Neste momento estamos no meio do festival que atrai viajantes de todo o mundo. Maha Kumbh 2025 está causando um aumento esmagador nas viagens para Prayagraj, com grandes implicações para as tarifas aéreas. À medida que devotos e turistas afluem à cidade para este grande evento espiritual, as tarifas aéreas atingiram níveis sem precedentes, o que é incrível!



De acordo com várias plataformas de viagens, os preços dos voos de cidades como Bhopal, Mumbai e Bengaluru estão tendo aumentos de alto nível, com as tarifas aéreas de Bhopal para Prayagraj atingindo impressionantes 498%, dá para acreditar? As tarifas só de ida, que antes eram de Rs 2.977, chegaram a Rs 17.796 quando reservadas com 30 dias de antecedência durante o período do festival de 13 de janeiro a 26 de fevereiro de 2025. Outras cidades, incluindo Delhi, Mumbai e Bengaluru, também estão enfrentando tarifas significativas. aumentos: 21 por cento, 13 por cento e 89 por cento, respectivamente. Por exemplo, uma passagem só de ida de Mumbai para Prayagraj atingiu INR 27.000 em datas de alta demanda, como 27 de janeiro.

A conectividade aérea com Prayagraj melhorou surpreendentemente desde o último Maha Kumbh, há 12 anos, com mais de 20 voos diretos e de uma escala disponíveis em vários destinos. Isso contribuiu para um aumento de 162% nas reservas de voos para a cidade para o evento.

Com o aumento dos preços das passagens aéreas, muitos viajantes estão optando por opções de viagem mais acessíveis, incluindo trens. A demanda por reservas de trem para Prayagraj também aumentou acentuadamente, à medida que as pessoas procuram transporte alternativo durante esse horário de pico.

A importância espiritual do evento, especialmente devido aos raros alinhamentos planetários, levou a um aumento no interesse por viagens, tornando o Maha Kumbh um evento cultural e espiritual fundamental, atraindo devotos e turistas.

O Maha Kumbh 2025 é de imensa importância espiritual e está atraindo milhões de devotos a Prayagraj em Uttar Pradesh para um evento celebrado uma vez a cada 12 anos! Este ano, a sua importância aumentou devido aos raros alinhamentos planetários, que ocorrem uma vez a cada 144 anos, e acredita-se que aumentam o poder e as bênçãos do festival.

Os devotos se reúnem para dar um mergulho sagrado no Sangam, confluência dos rios Ganges, Yamuna e o mítico Saraswati, em busca de purificação e salvação. O evento não é apenas um grande encontro espiritual, mas também um espetáculo cultural!